Modig och driven produktionspersonal sökes omgående!

Om kundföretaget
Vi söker produktionspersonal till vår kund inom stålindustrin i Hallstahammar med start omgående!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett lag bestående av tre personer, där ni roterar mellan olika arbetsuppgifter internt inom teamet. Arbetet är fysiskt och kräver att du tar ansvar, är engagerad och inte rädd för att ta i där det behövs. Det är viktigt att du är bekväm med ett praktiskt arbete där det ibland kan bli smutsigt. Alla stationer jobbar tillsammans så det är viktigt med samarbete och flexibilitet.
I arbetet ingår även körning av truck och travers. Erfarenhet av traverskörning är meriterande.Profil
För att du ska trivas och axla denna roll ser vi att du är en teamplayer som älskar att tillsammans med dina kollegor driva arbetet framåt. Dina personliga egenskaper kommer att vara avgörande i rollen. Förutom att du är en lagspelare så ser vi att du är en pigg och alert person med huvudet på skaft. Du är noggrann och ansvarstagande där du förstår att din prestation är en viktig nyckel till lagets resultat.
Vi lägger stor vikt vid säkerhet, och det är avgörande att du följer gällande rutiner och instruktioner noggrant. Noggrannhet, pålitlighet och rätt inställning är viktiga egenskaper vi värdesätter högt, liksom förmågan att bidra till en god laganda.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Krav:
Traverskort
Truckkort
B-körkort
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Övrig information
Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
