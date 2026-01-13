Modersmålslärare/Studiehandledare
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Välkommen till Modersmålsenheten!
Modersmålsenheten är en av Barn- och utbildningsförvaltningens stödverksamheter och vi har tillsammans med grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen, det viktiga uppdraget att ge eleverna förutsättningar att utveckla en rik och aktiv flerspråkighet och goda resultat i övriga ämnen.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Nu söker vi modersmålslärare/studiehandledare i följande språk:
Finska ca 20% modersmål och studiehandledning
Saho 10 % studiehandledning
Kinyarwanda ca 25% studiehandledning
Italienska 10%
Som modersmålslärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning i ditt modersmål i enlighet med gällande styrdokument inom grund- och gymnasieskolan. I arbetet ingår även bedömning och betygssättning. Som studiehandledare stöttar du elever i de olika skolämnena på modersmålet. Du har ett nära samarbete med ämneslärarna och planerar och genomför studiehandledning utifrån elevens behov och i samråd med ämneslärare/mentor.
Undervisningen bedrivs med elever i grupper eller med enskilda elever på flera av kommunens skolenheter. Arbetet sker till stor del på plats men fjärrundervisning för de äldre eleverna är också vanligt förekommande. Tjänsten kräver därför att du har möjlighet att självständigt ta dig till och från arbetsplatser inom hela Norrtälje kommun och du behöver vara flexibel vad gäller geografisk placering.
Som person är du trygg och kommunikativ. Din undervisning är tillgänglig och du kan anpassa dina arbetssätt utifrån en heterogen grupp. Du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en välutvecklad förmåga att arbeta systematiskt och hanterar eventuella förändringar genom att behålla ditt lugn och din riktning.
Det här behöver du ha med digKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• aktuellt undervisningsspråk som modersmål
• yrkeserfarenhet som lärare
• goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• goda IT-kunskaper och förmåga att integrera digital teknik i undervisningen
Meriterande
• Lärarutbildning med behörighet i aktuellt språk
• Eftersom vi arbetar över hela kommunen så är körkort och tillgång till bil meriterande för samtliga tjänster.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning behöver du uppvisa utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: visstid tom 260611
•
Omfattning: deltid
•
Tillträde: 1 februari eller enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
