Modersmålslärare i nordsamiska
Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.
"Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt."
Här på Sundbybergs Globala arbetar vi medvetet med att utveckla elevernas kunskaper och förmågor genom att göra vårt yttersta att hjälpa dem i deras skolgång. Vi arbetar professionellt med eleven i fokus utifrån den svenska skolans demokratiska värdegrund. Vi har stort engagemang och en härlig stämning på Sundbybergs Globala. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med våra andra skickliga lärare. Hos oss kan du göra skillnad.
Dina arbetsuppgifter innebär att du är en länk mellan eleven, hemmet, skolan och Sundbybergs Globala. Du använder ditt modersmål och din kompetens för att stödja eleven att nå bästa möjliga resultat. Du kommer också att delta i arbetet med mottagandet av nyanlända elever.
Vi vill att du har nordsamiska som modersmål och behärskar svenska i tal och skrift. Vi vill också att du har högskoleutbildning, gärna som lärare och kunskaper om och erfarenhet av tvåspråkig undervisning. Du är ansvarstagande, har helhetssyn och ett professionellt bemötande. Med engagemang och förmåga att arbeta självständigt, och i grupp, hittar du lösningar för att kunna erbjuda undervisning för alla dina elever under rådande förutsättningar. Vi använder digitalt verktyg i vårt arbete och vi ser gärna att du är nyfiken och van IT-användare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Lärarlegitimation är önskvärt och meriterande.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid, till och med den 18 december 2026. Tillträde är i augusti 2026. Intervjuer sker löpande. Ansök senast den 12 maj 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att behöva uppvisas. Se mer information på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 58 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Facklig kontakt - Sveriges Lärare sundbyberg@svergieslarare.se
9877522