Modersmålslärare i kinyarwanda på 5%
Omniglot AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omniglot AB i Stockholm
, Solna
, Eskilstuna
, Gävle
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter
Omniglot söker nu en modersmålslärare i kinyarwanda på 5% med start omgående.
Som modersmålslärare undervisar du barn och ungdomar i ditt modersmål på olika grundskolor i Stockholms län. Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid, i regel på eftermiddagen mellan 14.00-17.00, ibland mellan 8:00 och 9:00 på morgonen. Detta uppdrag gäller en skola söder om Stockholm.
Dina arbetsuppgifter är:
• planering och genomförande av modersmålslektioner;
• när- och frånvarohantering av dina elever;
• mejlkontakt med vårdnadshavare;
• betygsättning och omdöme;
• rapportering av dina arbetstimmar och tät kontakt med Omniglots centrala enhet;
• deltagande i kompetensutveckling tillsammans med övriga lärarkollegor.
Din profil För att bli anställd måste du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret som är mindre än ett år gammalt. Beställ digitalt här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som:
• Bor i Stockholmsområdet;
• Har kinyarwanda som modersmål;
• Talar och skriver svenska eller engelska obehindrat;
• Har god datorvana;
• Är lyhörd för elevens behov och intresse;
• Är flexibel och trivs med att samarbeta med både kollegor, vårdnadshavare och personal på skolorna. Undervisningserfarenhet är meriterande. Vi tar emot ansökningar endast genom denna plattform och intervjuer sker löpande.
Om oss Omniglot - En del av Tellusgruppen
Omniglot har över 200 modersmålslärare i 70 språk som arbetar på 60 olika skolor i Stockholmsområdet samt i andra delar av landet. Vi erbjuder även studiehandledning, fjärrundervisning och tolk. Vår vision är att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma möjligheter och förutsättningar för en bra utbildning genom modersmålsundervisning.
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 25 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omniglot AB
(org.nr 559014-9042), https://omniglot.se/ Arbetsplats
Omniglot Kontakt
Katarina Atanasov katarina.atanasov@omniglot.se Jobbnummer
9535728