Modersmålslärare i flera språk
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-04-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap och erfarenhet av pedagogiskt arbete? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Som lärare hos oss så planerar och håller du i undervisning på modersmål och samverkar med ämneslärare för att tillhandahålla studiehandledning med god kvalitet. Du och dina kollegor på enheten är drivna i att utveckla modersmålsämnet tillsammans. Samverkan med alla skolor är otroligt viktig och du som modersmålslärare delger mentor, vårdnadshavare och elever mitterminsbedömningar enligt vår gemensamma planering. Modersmålsämnet ska sedan tas upp i utvecklingssamtalen som mentor håller i. Du uppmärksammar och är behjälplig i ex. pedagogiska utredningar.
Hos oss arbetar vi med utveckling och självledarskap inom enheten, detta genom aktivt deltagande i möten, temaveckor och annat som stärker enheten.
Vi söker modersmålslärare/studiehandledare i följande språk:
Bosniska 100%
Gujarati/hindi 45%
Italienska 55%-90%
Nordkurdiska 250%
Japanska 35%
Lettiska 40%
Litauiska 55%
Makedonska 20%
Malayalam 20%
Nederländska 40%
Polska 40-140%
Portugisiska 50%
Romani - olika varieteter 10-20%
Ryska/ukrainska 30%
Spanska 90%
Singalesiska 30-40%
Swahili 85%
Sydkurdiska 70%
Syriska 45%
Tagalog 20%
Tamil 30%
Telugu 25%
Mongoliska 10% (endast studiehandledning)
Vietnamesiska 100%
Uzbekiska 10% (endast studiehandledning)
Madi 30% (endast studiehandledning)
Burmesiska 10% (endast studiehandledning)
Välkommen till oss
Modersmåls- och mottagningsenheten är belägen i Kunskapens hus på Kålgården i centrala Jönköping. Enheten omfattar idag ca 3 400 elever som läser ämnet modersmål samt ca 220 elever som har studiehandledning. Inom verksamheten finns idag ca. 100 lärare som tillsammans undervisar i fler än 40 olika språk. Undervisningen sker i allt från enskild undervisning till större grupper men också grupper som får fjärrundervisning. Mottagningsenheten tar emot alla kommunens nyanlända elever och genomför Skolverkets kartläggning samt ger en kort introduktion till svenska skolan. På plats på Kunskapens hus finns administratörer, chefer, förvaltningsgemensamma utvecklare/samordnare och lärare som arbetar med kartläggning och fjärrundervisning. Från och med läsår 2026/2027 är lärare med högre tjänstgöringsgrad placerade ute på skolorna i kommunen.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om Modersmålsenheten: https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/modersmal-flersprakighet-i-skolan
Din kompetens
Du är behörig och gärna legitimerad modersmålslärare- och/eller annan lärare. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, lägst SVA 3, då tjänsten kan innehålla studiehandledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet som modersmålslärare sedan tidigare. Om du inte arbetat som modersmålslärare så bör du ha tidigare pedagogisk erfarenhet. Du har det aktuella språket som modersmål, men även kunskap om hur den svenska skolan fungerar och den värdegrund skolan vilar på. B-körkort underlättar arbetet, detta då modersmålslärarna är ambulerande.
De förmågor vi anser viktiga hos våra anställda är personlig mognad, förmågan att kunna samarbeta, kreativitet och då man arbetar i hela kommunen är det också viktigt att kunna se helhetsperspektivet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför att vi anställer nya medarbetare i lärartjänster, är det viktigt att säkerställa att lärarlegitimationen är giltig. Vi ber därför dig som söker tjänsten att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som modersmålslärare/studiehandledare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Biträdande chef
Niklas Salo 036-108150 Jobbnummer
9847017