Modersmålslärare i finska - vikariat
Lerums kommun, Social Hållbarhet / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2026-08-04
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Enheten för flerspråkighet organiserar modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagande av nyanlända elever. Lärarna på enheten studiehandleder och undervisar i omkring 20 olika språk och i svenska som andraspråk.
Genom kollegialt lärande strävar vi kontinuerligt efter att förbättra och utveckla den pedagogiska praktiken. Vårt fokus är pedagogisk utveckling, professionalitet och arbetsglädje.
I Lerums kommun arbetar vi i linje med Agenda 2030 och det förväntar vi oss att även du har intresse av och vill bidra till.
Enheten har möteslokaler och arbetsrum på Torpskolan, ett centralt läge i Lerum med goda kommunikationer via tåg och buss. Utgångspunkten för tjänsten är Torpskolan, men arbete sker på flera av kommunens skolor. Anpassningar kan komma att ske utifrån verksamhetens behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att undervisa elever i modersmål finska för grundskolan så väl som gymnasiet. I tjänsten kan även studiehandledning förekomma.
Du deltar med glädje och engagemang i möten, kompetensutveckling och kollegialt lärande. Planering, genomförande, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor och arbetslag.
En gång i veckan träffas arbetslaget för kollegialt lärande och utveckling av verksamheten där du övar, prövar och delar.
Som modersmålslärare kommer du att samverka med lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal för att stödja elevens språk- och kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en positiv kraft i arbetet och har lätt för att skapa och upprätthålla goda sociala relationer till dem du möter så som arbetskamrater, elever och vårdnadshavare. Du är utvecklande i ditt ledar- och medarbetarskap.
Du är flexibel i ditt pedagogiska upplägg och möter eleverna med respekt, uppmuntran och höga förväntningar. I mötet med pedagogisk personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är skicklig på att förmedla vad ditt uppdrag är.Kvalifikationer
• Du har didaktiska kunskaper i finska och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Minst gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Modersmålslärarlegitimation är önskvärd.
• God vana att använda digitala verktyg.
Meriterande:
• Lärarutbildning eller annan pedagogisk högskoleutbildning.
• Erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever, modersmålsundervisning eller annan undervisning.
• Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt eftersom en del av tjänsten är ambulerande.
För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer det själv via Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram.
Lerums kommun omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
och kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och den individuella lönen påverkas såväl av befattningens svårighetsgrad som din kompetens och erfarenhet.
I enlighet med lönetransparensdirektivet har vi tillgängliggjort lönestatistik på vår hemsida och du kan hitta information om vårt kollektivavtal, våra personalförmåner samt tillämpligt lönespann för aktuell befattning här:https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/din-lon-och-dina-formaner
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337702". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun, Social Hållbarhet Kontakt
Sveriges Lärare lerum@sverigeslarare.se Jobbnummer
10020490