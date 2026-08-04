C-RIB, Chef brandmän i beredskap
Eksjö Kommun / Säkerhetsjobb / Eksjö Visa alla säkerhetsjobb i Eksjö
2026-08-04
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Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som chef för vår RIB-verksamhet kommer du att ha ansvar för vår RIB-organisation. Till din hjälp finns också en administratör. I arbetsuppgifterna ingår personal- och ekonomiansvar, utbildningsplanering, övningsplanering men även andra operativa planeringsuppgifter.
Förebyggande uppgifter i form av utbildning och tillsynsarbete ingår också. Vi har en flexibel organisation och du måste vara beredd att hjälpa till även med andra arbetsuppgifter när så behövs.
Utifrån dina egna intressen finns också möjlighet att anpassa tjänstens innehåll i viss utsträckning.
Beredskapstjänstgöring som insatsledare i första hand inom Eksjö kommun var tredje vecka ingår i tjänsten.
Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett mycket omfattande och väl fungerande samarbete både operativt och planeringsmässigt kallat Räddsam F. Det finns därför goda möjligheter för den som vill utvecklas i arbetet att delta i de olika arbetsgrupper och projekt som drivs i länet.Kvalifikationer
Brandbefälsutbildning
Vi söker dig som har en lämplig utbildning inom räddningstjänstområdet där räddningsledning A / 1 är en miniminivå. Har du ytterligare eller andra kompetenser inom området såsom brandingenjörsutbildning, SMO-utbildning, Räddningsledning B / 2, tillsyn A eller A/B så är det givetvis meriterande.Körkortskrav
Körkortsklass lägst B, C är önskvärt.
Pedagogik och kommunikation
Då tjänsten som är utåtriktad vill vi att du har lätt för att kommunicera. Att omsätta idéer till handling är en viktig del av vårt arbete, liksom muntlig presentation för personalen, allmänheten och beslutsfattare. Arbetet kräver goda kunskaper i det svenska språket. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att upprätthålla insatstiden till Eksjö tätort bör du vara bosatt i Eksjö eller dess omgivning.
Då tjänsten kommer att inplaceras i säkerhetsklass behöver du som söker vara svensk medborgare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller efter överenskommelse.
Som medarbetare i Eksjö kommun ska du känna dig trygg, må bra och ha möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Vi värnar om din hälsa och vill att du ska ha en balans i livet, därför finns flera förmåner som friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter, försäkringar och företagshälsovård. Du omfattas av tjänstepensionsavtal och har möjlighet till utökad föräldraledighet. För att underlätta resor till och från jobbet erbjuder vi förmånscykel och du kan ha möjlighet att prova flexbiljett i kollektivtrafik. Många av de förmåner du får ta del av som medarbetare styrs av våra kollektivavtal.
Är du den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet och att du är svensk medborgare på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335782-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö Kommun
(org.nr 212000-0589)
Södra Kyrkogatan 4 (visa karta
)
575 80 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eksjö kommun Kontakt
Stf räddningschef
Jörgen Franzén jorgen.franzen@eksjo.se +4638136887 Jobbnummer
10020478