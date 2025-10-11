Mobil och Data reparatör
Nordivox AB / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2025-10-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordivox AB i Uppsala
m jobbet
Tekniker till iRepair of Sweden - Uppsala Centrum
Vill du arbeta med teknik i vardagen och hjälpa både privatpersoner och företag att få sina mobiler, surfplattor och datorer i toppskick?
Vi söker nu en driven och noggrann mobil- och datatekniker till vår butik i Uppsala Centrum.Publiceringsdatum2025-10-11Om tjänsten
Som tekniker hos oss arbetar du både självständigt och i team.
Du möter kunder direkt i butiken och utför expressreparationer på plats.
Rollen är varierad och passar dig som gillar ansvar, problemlösning och kundkontakt.Dina arbetsuppgifter
Reparation av mobiler, surfplattor och datorer/laptops (Apple, Samsung, Huawei, HP, Dell m.fl.)
Felsökning, komponentbyte och mjukvaruinstallation
Kassahantering och försäljning av tillbehör
Inköp, lagerhantering och kundservice med hög kvalitet
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mobil- och datorreparationer.
Du kommunicerar väl på svenska eller engelska och har gärna fler språkkunskaper.
Som person är du noggrann, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar och arbeta effektivt även under tidspress.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Individuell lönesättning: fast månadslön + provision på tillbehörsförsäljning
Ett arbete i Uppsala Centrum, främst vardagar men även vissa helger
Möjlighet till utveckling inom både mobil- och datateknik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: annons@nordivox.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordivox AB
(org.nr 559323-5640) Jobbnummer
9552195