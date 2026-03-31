Mjukvaruutvecklare (Fullstack) med Databaskunskaper
NDP IT AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-03-31
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Karlskrona
, Lessebo
, Växjö
, Ljungby
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Vi söker en mjukvaruutvecklare inom fullstack med databaskunskaper.
Uppdraget innebär att vara med och utveckla ett webbaserat system där både frontend och backend är centrala delar. Du kommer att arbeta i en teknisk miljö med fokus på moderna lösningar och open source-teknik. Du ansvarar för att bygga robusta och skalbara lösningar samt bidra till design och implementation av databashantering.
Detaljer:
• Ort: Karlskrona, på plats.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Din Profil
• 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling (fullstack)
• God erfarenhet av backendutveckling i Python
• Erfarenhet av att utveckla webbaserade användargränssnitt
• Erfarenhet av moderna frontendramverk (t.ex. React, Vue eller liknande)
• Erfarenhet av databaser, exempelvis MariaDB, MongoDB eller andra open source-alternativ
• Förmåga att arbeta självständigt och driva utvecklingsarbete framåt
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
• Civilingenjör eller högskoleingenjör inom datateknik, mjukvaruteknik eller liknande
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mjukvaruutvecklare Fullstack".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
371 82 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9831524