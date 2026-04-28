Mjukvaruutvecklare (Fullstack) med Databaskunskaper
Professional Galaxy AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-04-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Karlskrona
, Karlshamn
, Kalmar
, Växjö
, Lund
eller i hela Sverige
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy AB är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en mjukvaruutvecklare inom fullstack med databaskunskaper
Detta är ett spännande uppdrag på plats i Karlskrona.
Uppdraget innebär att du är med och utvecklar ett webbaserat system där både frontend och backend är centrala delar. Du kommer att arbeta i en teknisk miljö med fokus på moderna lösningar och open source-teknik. Du ansvarar för att bygga robusta och skalbara lösningar samt bidra till design och implementation av databashantering.
Detaljer:
Ort: Karlskrona, på plats
Vi gör löpande urval
Startdatum är indikativt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan krav på visst medborgarskap förekomma
Observera: Ytterligare information om uppdraget och kravprofilen kan tillkomma löpandePubliceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling (fullstack)
God erfarenhet av backendutveckling i Python
Erfarenhet av att utveckla webbaserade användargränssnitt
Erfarenhet av moderna frontendramverk (t.ex. React, Vue eller liknande)
Erfarenhet av databaser, exempelvis MariaDB, MongoDB eller andra open source-alternativ
Förmåga att arbeta självständigt och driva utvecklingsarbete framåt
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom datateknik, mjukvaruteknik eller liknande
Uppdragsinformation:
Startdatum: 2026-06-01
Slutdatum: 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-05-08Så ansöker du
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att ansöka redan idag urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7651090-1971686".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
Karlskrona centrum (visa karta
)
371 14 KARLSKRONA Jobbnummer
9880826