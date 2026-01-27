Mjukvaruutvecklare - Mission Support System
2026-01-27
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du en utvecklare som vill jobba med flygplanssystem i världsklass tillsammans med andra vassa mjukvaruutvecklare? Då är du välkommen till vårt team! Vi erbjuder en roll i ett vasst utvecklingsteam som jobbar med avancerade produkter, i moderna miljöer, samtidigt som du jobbar för en god sak! Vi på Saab utvecklar morgondagens teknik för att tillsammans skapa en tryggare omvärld.
Du kommer att vara en del av området Ground Support Systems som utvecklar markbaserade stödsystem för Gripen. Systemen är centrala i såväl den taktiska som tekniska loopen för att säkerställa hög tillgänglighet och operativ effektivitet!
Din roll
I ditt jobb som mjukvaruutvecklare kommer du ha möjlighet arbeta i hela utvecklingskedjan. Från koncept, design och programmering till leverans av färdig produkt. Utifrån dina kompetenser och önskemål samt projektets behov formas din roll i projektet, vilket betyder att du i somliga projekt arbetar i hela kedjan medan andra projekt kräver att du specialiserar dig på en del av den. Det språk vi främst använder i vårt dagliga utvecklingsarbete är C#.
Mission Support System, MSS, består bland annat av en rad applikationer som körs på en kraftfull PC. Systemet är uppbyggt på en multimediaplattform (audio/video/sensorer) med presentation i 2D- och 3D-kartor där användaren kan skapa rutter, planera kommunikation, sensorer och få stöd att göra bränsleberäkningar. När planeringen är klar laddas uppdraget över till flygplanet.
Du kan läsa mer om Mission Support System på vår hemsida: https://www.saab.com/products/Mission-Support-System
Rollen som mjukvaruutvecklare hos oss innebär:
* Att du jobbar med mjukvaruutveckling i C# .Net
* Att du är del i ett utvecklingsteam som jobbar tillsammans för att bygga ny och underhålla befintlig funktion i produkten
* Konstant lära sig nytt och bredda sina kunskaper
* Stötta och samarbeta med kollegor
Oavsett din roll i våra team så har du möjligheten att släppa loss din kreativitet och innovationsförmåga, att våga utmana och testa nya idéer! För att uppmuntra det så har vi regelbundet Learning & Innovation Days där du helt väljer vad du vill göra, så länge det tar dig och ditt team framåt!
Som person är du positiv, utåtriktad, driven, resultatinriktad och en utpräglad lagspelare. System- eller teknikinriktad utbildning från universitet/högskola är önskvärt men även kunskaper förvärvade genom annan utbildning och arbetslivserfarenhet är intressant.
För att trivas i rollen som mjukvaruutvecklare hos oss tror vi att du:
* Är en engagerad utvecklare som trivs med att jobba tillsammans med andra.
* Gillar att ha varierande arbetsuppgifter och fortsätta lära dig nya saker.
Vi söker både dig som är nyexaminerad och dig som har tidigare arbetslivserfarenhet av mjukvaruutvecklingsprojekt. Lämplig utbildning för tjänsten är en högskoleutbildning inriktad mot systemutveckling/IT.
Det är meriterande om du har erfarenhet av exempelvis open source-utveckling men även egna fritidsprojekt inom mjukvaruutveckling. Tidigare erfarenhet av tex backend-, frontend- eller fullstackutveckling och C# .Net är även det meriterande. När du väl är på plats hos oss kommer du att få hjälp av dina kollegor att komma in i dina nya arbetsuppgifter som vi anpassar efter din erfarenhet och kunskap.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad blir du en del av?
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
