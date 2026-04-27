Mjukvarutestare
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Du ska leda, coacha och ansvara för test- och automationsarbete för att säkerställa hög kvalitet, tillgänglighet och stabilitet i en större organisations externa webbplats.
Du kommer att vara en del av teamet som har hand om drift, förvaltning och utveckling av myndighetens externa webbplats. Det är en central roll där du säkerställer kvaliteten i leveranserna genom att aktivt arbeta med att identifiera, skapa och implementera testfall, utföra tester samt förbättra teststrategier inom teamet.
Du arbetar nära utvecklare, produktägare och UX för att bygga och dokumentera kvalitet genom hela utvecklingsprocessen. Du tar ett stort eget ansvar i det operativa testarbetet och är drivande i att utveckla testarbetet inom teamet. Du coachar hela teamet att tänka kvalitet i alla steg.
Krav på erfarenhet:
Utöver krav på kompetensnivå enligt avsnitt 3.1 ska du uppfylla följande obligatoriska krav:
Ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av automatiserad frontend-testning med verktyg som Playwright och/eller Cypress
Ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av implementering av WCAG nivå AA 2.1
Ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att skapa testautomation i E2E-tester
Ha minst två (2) års arbetslivserfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella agila team bestående av utvecklare, UX och produktägare
Ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att arbeta med testscenarier, utforma effektiva testfall och säkerställa testtäckning av både funktionella och icke-funktionella krav
Ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av uttalat ansvar för att utveckla, förbättra och följa upp teamets arbetssätt inom test och testautomatisering
Ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av testning av cross-browser-kompatibilitet och responsiv design
Börkrav
Du bör ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av:
a. att skapa testautomation i CI/CD-pipelines b. att utföra och analysera prestandatester direkt i webbläsare och med verktyg som NeoLoad c. rollen som frontendutvecklare d. React, Angular eller Vue e. BrowserStack f. WCAG nivå AA 2.2 g. CMS Sitevision
Du ska kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift. Det innebär att du obehindrat ska kunna tillgodogöra dig information och kommunicera med samtliga kontaktytor inom uppdraget. Vidare ska all dokumentation upprättas på svenska om inte annat överenskommes.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7643444-1969012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
