Mjukvaruarkitekt (systemtest) inom systemutveckling i Sundsvall
2025-12-15
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi är tre team inom produktområde Test som gör Försäkringskassans ca 70 systemutvecklar-team produktivare samt att de kan fokusera på verksamhetslogik samtidigt som de efterlever och följer krav. Vi tillhandahåller allt från inköpta till egenutvecklade produkter. Gemensamt är att vi gör utveckling, produktion samt support på alla våra produkter.
Utveckling, Produktion och Support
Vi söker en driven och innovativ mjukvaruarkitekt med kunskap inom systemtestning och ett stort intresse för AI. I denna centrala roll kommer du att ansvara för att designa och implementera den övergripande arkitekturen för vår testplattform. Du kommer att designa, implementera samt förvalta skalbara testramverk som inte bara möter dagens krav, utan du driver även förändring mot framtida tekniska lösningar som integrerar med redan befintliga.
Vi har ambitionen att alla team använder AI dagligen. Du kommer vara med och etablera forum där medarbetare kan dela kunskap och innovationer.
Du ingår i ett engagerat team som utvecklar och förvaltar en rad stödsystem - både egenutvecklade och standardsystem - som aktivt stödjer Försäkringskassans systemutvecklare som genomför systemtestning. Du trivs med att arbeta i team.
Ditt arbete kommer att bestå i att forma framtiden för testning och kvalitetssäkring på Försäkringskassan. Det innebär i sin tur kommer att du kommer att utforska, utvärdera och implementera AI-baserade testverktyg för uppgifter som tex testfallgenerering, prediktiv buggdetektering och visuell validering, där du dagligen har nära kontakt med våra kunder, Försäkringskassans systemutvecklare.
Vi arbetar med Windows (klient/server), Linux samt OpenShift. Du kommer att delta i satsningen att utveckla Försäkringskassans nya målplattform där våra produkter accelererar systemutvecklarnas arbete.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har erfarenhet som mjukvaruarkitekt, systemarkitekt eller liknande roll
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är en strategisk tänkare med stark analytisk förmåga
• kommunicerar tydligt, är en naturlig ledare och brinner för att driva kvalitet och innovation
• har specialistkompetens och erfarenhet inom mjukvaruutveckling
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• god förståelse för grundläggande AI- och maskininlärningskoncept
• erfarenhet av att arbeta med AI-baserade testverktyg
• kunskap inom systemtestning, både funktionella och icke funktionella
• erfarenhet inom Machine Learning och Large Language Models
• erfarenhet av datainsamling, dataanalys och modellträning inom AI driven systemutveckling.
Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Sundsvall. Annan placeringsort kan övervägas för rätt kandidat.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Hans Sjödin, tel. 070-3411679 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mats Törngren, 010-113 44 13, mats.torngren@fk.se
Välkommen med din ansökan senast den 06/1, 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
