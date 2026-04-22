Mjukvaruarkitekt
Techrytera AB
2026-04-22
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kunden står inför en omfattande teknisk omställning där nuvarande Rakel-system successivt ska ersättas av det nya systemet SWEN, baserat på 3GPP MCX-arkitektur. Övergången planeras ske fram till 2030 och innebär betydande förändringar i hur kommunikationstjänster utvecklas, integreras och förvaltas.
För att möjliggöra en smidig migrering mellan systemen finns ett behov av att hantera gemensam funktionalitet genom ett Software Development Kit (SDK). Syftet är att skapa en enhetlig och återanvändbar plattform som kan nyttjas av flera system och applikationer inom organisationen. Uppdraget avser en förstudie med fokus på att analysera, designa och föreslå en målarkitektur för ett MCX-anpassat SDK. Du kommer att bidra med specialistkompetens inom området och arbeta nära interna intressenter, arkitekter och utvecklingsteam.
I uppdraget ingår att:
Analysera befintliga system och deras kopplingar till Rakel och framtida SWEN-lösning
Definiera kravbild och målarkitektur för ett MCX-baserat SDK
Utvärdera tekniska lösningar och standarder inom 3GPP MCX
Ta fram designförslag och rekommendationer för implementation
Bidra till kunskapsöverföring och dokumentation
Arbetet sker i nära samarbete med olika delar av verksamheten och kräver god förståelse för både tekniska standarder och verksamhetsbehov.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
Du behöver ha minst 15 års erfarenhet som mjukvaruarkitekt. Du behöver ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av utveckling av system baserade på 3GPP MCX-arkitektur. Du behöver ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av SDK-utveckling för 3GPP MCX-system. Du behöver ha minst 15 års dokumenterad erfarenhet av kommunikationslösningar baserade på SIP/RTP/SRTP. Du behöver ha minst 15 års dokumenterad erfarenhet av apputveckling för iOS, Android och Windows.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7616186-1960918".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
113 46 STOCKHOLM
9869901