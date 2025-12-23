Mjukvaruarkitekt
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
, Linköping
, Sundbyberg
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets digitalisering innebär att vi formar om myndighetens IT-miljö från grunden.
Just nu pågår bl.a. arbete med att göra om hela dokumenthanteringen och diarieföring. Vi ska gå från det fysiska dokumentet till strukturerad och digitaliserad information. Det här kommer vi göra genom en nyligen införd ärende-modell och en central tjänst för diarieföring. Ett viktigt arbete som kommer påverka all verksamhet.
Teamen du kommer bli en del av arbetar med digitaliserad information - alltså en bärande del av Migrationsverkets utvecklingsavdelning. Information löper genom all verksamhet och utan den står Migrationsverket still. För att våra resterande team ska ha möjlighet att ta framskridande steg i modernisering och automatisering krävs det strukturerad och digitaliserad information i grunden. Detta är kärnuppgiften för teamen.
Vi söker dig som med din gedigna erfarenhet vill vara med och påverka och bidra till samhällsnyttan. Du kan förvänta dig ett omfattande arbete, med en varierande och verksamhetsnära IT-miljö.
I denna roll kommer du att:
Vägleda inför och under förändringsuppdrag
Säkerställa att förändringar linjerar med verksamhetens behov och Migrationsverkets målbild för IT-arkitektur.
Ansvara för att ge förutsättningar för team och medarbetare att leverera lösningar som linjerar med den arkitekturella målbilden
Vara med och omvandla myndigheten arkitektur så de när redo för framtiden.
Hos oss arbetar du tillsammans med de närmsta utvecklingsteamen och arkitektkollegor. Migrationsverket har en arkitekturfunktion som omfattar mjukvaruarkitekter, lösningsarkitekter och verksamhetsarkitekter. Utöver arkitektkollegorna samverkar du även med projektledare, produktansvarig, systemutvecklare, testare, drifttekniker, chefer, kansli, controllers, etc. Dina kontaktytor är många och det nätverk som du kommer att bygga upp är stort.
Vi eftersträvar ett bra arbetsklimat och värdesätter gemenskap där vi lär av varandra, värdesätter varandras olikheter och har en tillåtande kultur. Här kan du höra medarbetare dela sin upplevelse av att arbeta på Migrationsverket: Vi som jobbar här
Vem är du?
Som person tror vi att du är trygg, stabil och prestigelös. Du har en förmåga att skilja på det professionella och personliga. Du anpassar dig till situationen och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Vidare är du kommunikativ och lätt att samarbeta med. Du tar naturligt en ledarroll som säkerställer att vi på ett effektivt sätt når våra mål i tid. Du är också bra på att planera och organisera ditt arbete och har förmågan att prioritera rätt saker samt har en god analytisk förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tester kan tillkomma i rekryteringsprocessen.
Du som går in i rollen som mjukvaruarkitekt behöver ha
En akademisk utbildning inom it/datateknik
Flerårig arbetslivserfarenhet av Java-utveckling
Flerårig arbetslivserfarenhet av Golang-utveckling
Flerårig arbetslivserfarenhet av React, eller motsvarande, frontendramverk.
Flerårig arbetslivserfarenhet av utveckling av mikrotjänster i en mikrotjänstarkitektur
Flerårig arbetslivserfarenhet av containerplattformar (Kubernetes / Docker)
Flerårig arbetslivserfarenhet av eventstreaming (Kafka)
Erfarenhet av Continous Integration / Continous Delivery
Erfarenhet av system inom dokumenthantering eller diarieföring
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap i någon form
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, eftersom du behöver kunna ta del av och delge komplex information på dessa språk
Meriterande är erfarenhet av:
Certifiering inom arkitektur
Dokumenterad erfarenhet av arkitekturella uppgifter
Erfarenhet av Jira, Confluence och Bitbucket
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan beslut om anställning - vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorstid (flextid)
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Norrköping eller Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 11 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Om rekryteringsprocessen

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald.
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
