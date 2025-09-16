Mio söker Systemansvarig för HR-systemstöd
Systemansvarig HR-systemstöd till MIO
Vill du vara med och bygga framtidens HR hos en av Sveriges starkaste varumärken inom hem och inredning?
MIO befinner sig just nu i en spännande förändringsresa - från franchisekedja till en helintegrerad organisation. Genom att samla alla butiker i egen regi tar vi nu klivet in i en ny era där vi bygger framtidens MIO, med ännu större fokus på utveckling, gemenskap och förnyelse. Nu tar vi nästa steg och implementerar ett helt nytt HR-system som ska bli navet för våra processer framåt. Här kommer du in!
Rollen
Som Systemansvarig för HR-systemstöd blir du en nyckelperson i vår HR-organisation. Du ansvarar för att förvalta, utveckla och optimera våra HR-system - från implementering till daglig drift. Du blir den som säkerställer att systemen inte bara fungerar, utan också skapar verklig affärsnytta och stärker både våra medarbetare och chefer i vardagen.
Du blir en spindel i nätet mellan HR, IT och verksamheten och en viktig beställare gentemot leverantörer och interna intressenter. Tillsammans med HR-teamet på ca 25 personer (HR Business Partners, kommunikation, lön m.fl.) bidrar du till att driva digitaliseringen av HR framåt.
Exempel på arbetsuppgifter
* Ansvara för drift, support och utveckling av HR-systemet.
* Stötta HR och chefer med utbildning, rapporter och analyser.
* Säkerställa datakvalitet, GDPR-efterlevnad och informationssäkerhet.
* Driva förbättringar, nya moduler och integrationer i nära samarbete med IT.
* Vara rådgivande och vägledande i hur HR-processer bäst stöds av systemet.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar HR-förståelse med systemintresse. Kanske har du en bakgrund inom HR och brinner för digitalisering - eller så kommer du från IT-sidan men med stark förståelse för HR-processer. Viktigast är att du har erfarenhet av HR-system och vill vara med och bygga upp något nytt från grunden.
Vi tror att du har:
* Högskoleexamen inom HR, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
* Några års erfarenhet av att arbeta med HR-system och systemförvaltning.
* God förståelse för HR-processer (exempelvis lön, rekrytering, anställning, kompetensutveckling).
* Intresse för datakvalitet, GDPR och att skapa struktur.
* Meriterande är om du har erfarenhet av Agda (Visma) och/eller Quinyx.
Som person är du strukturerad, noggrann och har hög ansvarskänsla. Du är kommunikativ och lyhörd, med förmågan att förstå olika behov och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du trivs i en roll där du samarbetar tvärfunktionellt, har en naturlig känsla för ordning och reda och kan guida andra i arbetet med system och processer. Med din flexibilitet och servicekänsla bidrar du till att skapa värde både för HR och verksamheten i stort.
Varför MIO?
Hos oss får du möjligheten att vara med i ett av Sveriges mest spännande transformationsprojekt inom HR just nu. Du blir del av ett engagerat HR-team och får samtidigt en självständig roll där du driver viktiga initiativ. Vi erbjuder en arbetsplats där tradition möter framtid - där du får chansen att vara med och forma MIO:s digitala resa för många år framåt.
Vi är ett företag som firar våra framgångar och värdesätter engagemang, passion och gemenskap - här blir du en viktig del av vår framtid.
Placering: Tibro
Omfattning: Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas. Publiceringsdatum2025-09-16Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
I samband med denna rekrytering samarbetar Mio med Retail recruitment och ansvarig rekryteringskonsult är Malin Niklasson
Välkommen med din ansökan till en spännande utmaning!
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja som erbjuder möbler och inredning för alla hem, rum och stilar. I över 60 år har vi hjälpt våra kunder att skapa hem som de kan trivas i och vara stolta över. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån ett gemensamt koncept. Entreprenörskapet är en stark drivkraft i företagets kultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Viktiga värdeord är kunskap, passion, laget och affärsmässighet. Visionen att inspirera våra kunder att förnya sina hem driver utvecklingen framåt. Ersättning
