MiniFinder söker en driven säljare

MiniFinder Sweden AB / Säljarjobb / Växjö
2026-02-02


Visa alla säljarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MiniFinder Sweden AB i Växjö

Är du vår nya stjärnsäljare?
MiniFinder söker en driven och självständig säljare med placering i Växjö på I11 området. Är du tävlingsinriktad och målmedveten? Är du även bra på att ta egna initiativ, ta fullt ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du gillar högt arbetstempo så är du personen vi söker.

MiniFinder är ett snabbväxande företag inom IoT branschen som bygger morgondagens teknik baserat på positioneringsteknologi. Våra kunder finns i över 20 länder och dina språkkunskaper i engelska är lika viktiga som i svenska.

Du kommer att komma till ett företag som genomsyras av god stämning och framåtanda. Som anställd hos MiniFinder blir du en del av ett team som hela tiden strävar efter att bli bättre på alla plan. Vi erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats med högt tempo där vi alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål.

Vilken typ av person söker vi?
Hos oss på MiniFinder är dina personliga egenskaper det viktigaste och vi kräver därför inte att du jobbat med försäljning tidigare men det är till stor fördel om du har det.

Vi söker en person som är:
Strukturerad
Självsäker
Motiveras av andras och egen framgång
Social och har lätt att skapa kontakt med nya människor

Arbetsuppgifter

Som säljare på MiniFinder kommer du främst jobba med:
B2B försäljning
Boka kundmöten med befintliga och nya kunder
Ringa och ta emot säljsamtal
Arbeta mot uppsatt säljbudget både individuellt och inom teamet

Publiceringsdatum
2026-02-02

Övrig information
Tjänsten förutsätter att du kan flytande svenska i tal och skrift och att du är prickfri i polisens belastningsregister.
Tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!

Vid frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: jobb@minifinder.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@minifinder.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sales".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MiniFinder Sweden AB (org.nr 556909-5697)
Reveljgränd 5 (visa karta)
352 36  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9718779

Prenumerera på jobb från MiniFinder Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MiniFinder Sweden AB: