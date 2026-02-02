MiniFinder söker en driven säljare
MiniFinder Sweden AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-02-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiniFinder Sweden AB i Växjö
Är du vår nya stjärnsäljare?
MiniFinder söker en driven och självständig säljare med placering i Växjö på I11 området. Är du tävlingsinriktad och målmedveten? Är du även bra på att ta egna initiativ, ta fullt ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du gillar högt arbetstempo så är du personen vi söker.
MiniFinder är ett snabbväxande företag inom IoT branschen som bygger morgondagens teknik baserat på positioneringsteknologi. Våra kunder finns i över 20 länder och dina språkkunskaper i engelska är lika viktiga som i svenska.
Du kommer att komma till ett företag som genomsyras av god stämning och framåtanda. Som anställd hos MiniFinder blir du en del av ett team som hela tiden strävar efter att bli bättre på alla plan. Vi erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats med högt tempo där vi alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål.
Vilken typ av person söker vi?
Hos oss på MiniFinder är dina personliga egenskaper det viktigaste och vi kräver därför inte att du jobbat med försäljning tidigare men det är till stor fördel om du har det.
Vi söker en person som är:
Strukturerad
Självsäker
Motiveras av andras och egen framgång
Social och har lätt att skapa kontakt med nya människor
Arbetsuppgifter
Som säljare på MiniFinder kommer du främst jobba med:
B2B försäljning
Boka kundmöten med befintliga och nya kunder
Ringa och ta emot säljsamtal
Arbeta mot uppsatt säljbudget både individuellt och inom teametPubliceringsdatum2026-02-02Övrig information
Tjänsten förutsätter att du kan flytande svenska i tal och skrift och att du är prickfri i polisens belastningsregister.
Tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: jobb@minifinder.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@minifinder.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sales". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiniFinder Sweden AB
(org.nr 556909-5697)
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718779