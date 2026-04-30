Miljöstrateg
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-04-30Beskrivning
Vill du leda miljöarbetet i en växande kommun med korta beslutsvägar och politiskt stöd för hållbar utveckling?
Vi ser fram emot att höra från dig - Välkommen med din ansökan!
Värnamo kommun har antagit en koldioxidbudget och satsar på att integrera miljö- och klimatperspektiv i all samhällsplanering. Nu söker vi en miljöstrateg som kan driva det arbetet framåt - från strategisk styrning till konkreta projekt.
Enheten är en del av avdelningen kansli och hållbar utveckling inom kommunledningsförvaltningen som organiseras direkt under kommunstyrelsen.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för kommunens övergripande miljö- och klimatarbete. I praktiken innebär det att du:
Driver koldioxidbudgeten - följer upp, analyserar och rapporterar kommunens klimatpåverkan och har ansvar för kommunens miljöplan.
Stöttar exploateringsprojekt och detaljplaner - bevakar miljöaspekter tidigt i processerna.
Samordnar vattenfrågor - fungerar som kommunens expert och kontaktperson gentemot länsstyrelse och andra aktörer.
Bygger intern kompetens - tar fram utbildningar och stödjer förvaltningarna med miljömål och uppföljning.
Representerar kommunen - i regionala och nationella nätverk för miljö och hållbarhet Bevakar miljökrav i upphandlingar.
Som medarbetare i Värnamo kommun är du en förebild och ambassadör. Du kommunicerar tydliga mål, skapar delaktighet och tar ansvar för helheten genom att samarbeta över enhetsgränserna. Du håller olika typer av presentationer och tar fram beslutsunderlag, ibland för politiker.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och utgår från att du har lämplig utbildning och dokumenterad erfarenhet som är värdefull i rollen som Miljöstrateg.
Du har lätt för att formulera dig i tal och skrift.
Du har högskoleutbildning inom miljö, vatten, samhällsplanering eller motsvarande.
Minst tre års erfarenhet av miljö- och vattenfrågor - gärna från kommun, länsstyrelse eller konsultverksamhet.
Kunskap om detaljplaneprocesser och hur miljöfrågor integreras i samhällsplanering. Förmåga att kommunicera komplext material till politiker, tjänstepersoner och allmänhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av målstyrning kopplat till Agenda 2030 samt
kunskap om ekologi och biologisk mångfald och av tidigare arbete i kommunal organisation.
För att lyckas i rollen är du trovärdig, rak och tydlig i din kommunikation.
Det krävs att du har en god social förmåga, att du är kreativ och kan komma med innovativa idéer samt att du även har drivkraft att kunna genomföra och förverkliga dem. Din samarbetsförmåga är en av dina styrkor, och du ser samverkan - nätverkande- både internt och externt- som en nyckel till framgång.
B-körkort samt att du behärskar flytande svenska i tal och skrift är ett krav.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en trygg anställning med bra villkor och förmåner.
Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, möjlighet till semesterväxling med extra lediga dagar och distansarbete främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och ditt välmående, vi erbjuder friskvårdsbidrag och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt, utan att behöva kompromissa med din fritid.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner: Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid.
Värnamo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.
Vi tillämpar löpande urval till intervjuer. Sista ansökningsdag 2026-05-31
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Kommunledningsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att för att stötta kommunstyrelsen med att leda den kommunala verksamheten. Vi arbetar med frågor som bland annat rör personal, löner, ekonomi, trygghet och säkerhet, infrastruktur, inköp, näringsliv, Campus, hållbar utveckling, marknadsföring, information och kommunikation.
Läs mer om oss på: Kommunledningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten mark, exploatering och hållbar utveckling Kontakt
Jan Lindeberg 0370377121 Jobbnummer
9884328