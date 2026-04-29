Miljöskyddsinspektör
2026-04-29
Tjänsten är placerad inom enhet vattentillsyn, i arbetsgruppen Klart Vatten, som arbetar med att inventera, informera och ställa krav, samt tillståndspröva öns 14 000 enskilda avlopp.
Inom enheten arbetar vi också med VA-prövningar och naturvärdesbedömningar i samband med bygglovansökningar, samt andra grundvattenrelaterade prövningar. Vi är 14 engagerade medarbetare som hjälps åt för att bidra till en hållbar utveckling på Gotland. På teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vi en kultur där vi stöttar varandra och bidrar med våra olika kompetenser. Därför är samarbete med kollegor en viktig del i arbetet. Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär i huvudsak tillståndsprövning i avlopps- och vattentäktsärenden tillsammans med kollegor i enheten. Som en del i prövningarna gör vi platsbesök där vi träffar och för dialog med fastighetsägare och entreprenörer. I övrigt innebär arbetet inventering och tillsyn, enklare GIS-arbete och rent administrativt arbete i ärendehandläggningen, med mera. Du driver dina ärenden självständigt och ansvarar för att lyfta frågor inom enheten vid behov.
I gruppen hanterar vi också klagomålsärenden och andra ärenden som relaterar till grundvattnet på Gotland. Vårt arbete riktar sig i huvudsak till privatpersoner och därför är service och dialog en viktig del i arbetet. Enheten har också en kundtjänst och vi hjälps åt att hålla bemannad och svara på frågor.
Vem är du?
Du har högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, eller motsvarande utbildning inom miljö eller natur och du har erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken eller motsvarande.
Erfarenheter av arbete inom offentlig förvaltning ser vi som en merit.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Samarbetsförmåga med kollegorna är viktigt, samt att du självständigt planerar och driver dina egna ärenden. Arbetet innebär kontakt med medborgare och gräventreprenörer som du behöver bemöta på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat då arbetet innebär hantering av många parallella ärenden. Stundtals kan arbetet innebära hög arbetsbelastning och i jobbet är det viktigt att kunna hantera stress. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
I rollen som myndighetsperson behöver du vara serviceinriktad och engagerad, men samtidigt kunna göra objektiva bedömningar, vara tydlig och ställa krav där det behövs.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattentillsyn Kontakt
enhetschef
Erik Vallin erik.vallin01@gotland.se 0498-269230 Jobbnummer
9881446