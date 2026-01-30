Miljösamordnare
Introduktion WSP har en unik konsultorganisation som jobbar teambaserat inom en stor variation av infrastruktur-, tillstånd och vattenfrågor. Vi driver komplexa projekt, ofta i tvärvetenskapliga former, och löser tillsammans framtidens utmaningar.
Vår avdelning Miljö & Kulturmiljö består av ett härligt gäng miljösamordnare och bebyggelseantikvarier. Vi är en grupp på totalt 13 personer, varav 8 miljösamordnare, som har för avsikt att växa och bli fler.
I rollen som miljösamordnare jobbar vi med en stor variation av projekt med alltifrån anmälan och tillståndsärenden för vattenverksamhet till miljösamordning i väg- och järnvägsprojekt, både i projekteringsstadier och byggskede, till arbete med detalj- och översiktsplaner. Just nu har vi flertalet spännande projekt på vårt bord, däribland lokaliseringsutredning av ny järnväg i Helsingborg, förfrågningsunderlag för ny rangerbangård i Sävenäs, flertalet vägplaner och mycket annat. Vi arbetar i team tillsammans med andra kompetenser inom företaget för att skapa de bästa lösningarna. Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker en erfaren miljösamordnare som vill utvecklas hos och med oss på WSP. Vi erbjuder ett kreativt och stimulerande arbete där du har möjlighet att aktivt forma din roll och avdelningens framtid. Vi ser gärna att du är en social och organiserad person som trivs i en samordnande roll med mycket kundkontakt. Det är viktigt för oss att du vill utvecklas i konsultrollen och därmed är egenskaper som prestigelöshet och affärsmässighet uppskattade.
I rollen som erfaren miljösamordnare inom Transport and Infrastructure ingår bland annat
Teknikansvarig för väg- och järnvägsprojekt
Upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar
Framtagande av förfrågningsunderlag (FU) för entreprenadupphandling
Föra dialog, kommunicera och samråda med kunder, myndigheter och andra intressenter
Bidra med din expertis och erfarenhet och dela med dig till juniora kollegor
Arbeta med miljöbedömningar för detaljplaner och översiktsplaner
Ansvarsområde Som erfaren miljösamordnare kommer du att jobba som teknikansvarig miljö i främst våra infrastrukturprojekt. Du kommer ha ansvar för att leda, organisera och tillse att de miljörelaterade uppgifterna i projekten levereras i tid och med hög kvalitet. Du är navet i projekten och du bidrar med din stora kunskap för att
ansvara för framtagande av handlingar och därtill ha en ledande samordnande roll med kundkontakt och nära samarbeten med andra teknikområden på WSP.
Kvalifikationer Vi söker dig som har relevant högskoleexamen (miljövetare eller motsvarande) och minst 10 års yrkeserfarenhet inom branschen.
Stor erfarenhet av uppdrags- och projektledning och trivs med att leda såväl mindre som större team.
Som person är du strukturerad, tydlig, självgående, målinriktad och initiativrik med ett öppet sinne. På WSP sätter vi stor vikt vid våra kunder genom ett gott samarbete och goda relationer och vi ser gärna att du affärsorienterad och driven i att utöka ditt nätverk.
WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
