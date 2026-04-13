Miljökoordinator på Saab
Vill du arbeta i teknikens framkant och samtidigt göra verklig skillnad för miljön?
Välkommen till Saab Special Mission and Regional Aircraft. Nu söker vi en miljökoordinator som vill vara med och påverka framtidens flygplanssystem.
Hos oss får du chansen att arbeta nära avancerad flygteknik och bidra till att våra produkter uppfyller både dagens och morgondagens miljökrav. Låter det spännande? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Din roll
Som miljökoordinator blir du en viktig del av vår sektion för grundflygplanssystem. Här utvecklar vi centrala system inom bland annat kylning, bränsle och motor - med stort fokus på miljökrav och hållbarhet.
Du kommer att:
Arbeta med miljölagstiftning, kundkrav och lagbevakning
Bidra med utbildning och rådgivning, både internt och mot leverantörer
Vara delaktig i utvecklingen av några av våra mest avancerade produkter, såsom GlobalEye, Saab 2000 AEW&C och Saab 340 AEW&C
Samverka med flera olika teknikområden och funktioner inom Saab
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och snabba beslutsvägar gör att du verkligen kan påverka.Publiceringsdatum2026-04-13Profil
Vi söker dig som är nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande och där du får ta eget ansvar. Du är kommunikativ, prestigelös och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer - oavsett om det gäller kollegor, leverantörer eller kunder.
För att lyckas i rollen har du:
Kunskap inom miljölagstiftning, exempelvis REACH och RoHS
Utbildning inom miljöområdet
Det är meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av miljökrav inom exempelvis flyg, design, produktion eller inköp
Kemikunskaper och förmåga att tolka säkerhetsdatablad
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och inkluderande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.
Du kommer att bli en del av avdelningen Special Mission & Regional Aircraft (SMRA), inom affärsenhet Aviations Services. SMRA levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB andreas.oliw1@saabgroup.com
