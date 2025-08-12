Miljökonsult Förorenade områden
Nu söker vi fler medarbetare
Vill du vara med och utveckla ett hållbart samhälle tillsammans med oss?
Miljökonsult till vårt kontor i Kalmar/Jönköping
Vår grupp inom förorenade områden har många spännande uppdrag i gång och vi söker nu dig som kan stärka vårt team inom miljöområdet.
Våra uppdrag inkluderar undersökningar, riskbedömningar, utredningar och kontroll av mark och vatten men även andra utredningar inom miljöområdet.
Som vår nya medarbetare kan du förvänta dig att få arbeta i varierande och utvecklande uppdrag med såväl inomhus- som utomhusarbete. Då våra uppdrag finns i sydöstra Sverige kan du förvänta dig en del resande.
Vi är stolta över att kunna leverera helhetslösningar till våra kunder och vi arbetar integrerat med gröna, grå och blå frågor i våra uppdrag.
Vem är du?
Du har teknisk eller naturvetenskaplig högskole- eller universitetsexamen, alternativt genomgången YH-utbildningen (2-årig) inom miljö och förorenade områden.
Du är nyexaminerad eller har några års erfarenhet av arbete med miljötekniska mark-, vatten- och sedimentundersökningar.
Du är gärna ute i fält och utför bland annat jord- och grundvattenprovtagningar.
Det är meriterande om du är certifierad provtagare enligt Nordtest eller att ha genomgått SGF:s kurs miljötekniska markundersökningar.
Som person är du lyhörd och arbetar lösningsfokuserat när du tar dig an nya uppgifter och problem.
Du har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vatten och Samhällsteknik AB
Vi är idag ca 30 medarbetare fördelade på två kontor. Ungefär en tredjedel av oss tillhör vårt kontor i Jönköping och övriga tillhör vårt Kalmarkontor.
Våra uppdrag tar oss runt i landet, men till större delen verkar vi i sydöstra Sverige.
Hos oss finns helhetssyn och ett stort engagemang. Vi strävar efter att hela tiden utvecklas och förfina vårt arbete. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för smarta lösningar och hållbar samhällsutveckling.
Vi äger oss själva
Företaget Vatten och Samhällsteknik AB ägs av sina medarbetare. Att vi äger oss själva ger oss unika möjligheter att forma och utveckla vår verksamhet och våra arbetssätt.
Som medarbetare har du möjlighet att bli delägare, något som nästan alla medarbetare valt att bli. Men oavsett delägarskap eller inte så är alla medarbetare välkomna att vara med och forma vårt företag.
Tjänsten är en heltidsbefattning, annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Då tjänsten även innebär fältarbeten är körkort klass B ett krav.
Mer upplysningar kan fås av Peter Sandström, tel 036-19 64 83.
Facklig representant är Martin Palm (SACO), tel. 036-19 64 86.
Vi ser fram mot din ansökan senast den 5 sep 2025 till peter.sandstrom@vosteknik.se
Vi går löpande igenom ansökningar och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka därför din ansökan med CV och ett personligt brev redan idag.
