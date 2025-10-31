Miljöinspektör
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Samhällsbyggnad Sydnärke är en gemensam förvaltning för Askersund, Lekeberg och Laxå, men är en del av Askersunds kommuns organisation. Samhällsbyggnad Sydnärke jobbar med plan-, bygg- och miljöfrågor och är en viktig del i kommunernas arbete med attraktivitet och hållbarhet. På Samhällsbyggnad Sydnärke är vi totalt ca 30 medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar med tillsyn, prövning och rådgivning inom miljöskydd. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, följa upp och utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat handla om tillsyn på förbränningsanläggningar, täkter, ytbehandling, deponier, lantbruk och plastindustri. Hos oss får du möjlighet att påverka både ditt eget arbete och teamets gemensamma utveckling. Arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån dina erfarenheter och intressen, och vi tror på att engagemang och ansvar skapar arbetsglädje och personlig utveckling.
Vi har en flexibel organisation vilket innebär att arbetsuppgifterna med tiden kan komma att förändras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom miljöskydd, erfarenhet av tillsynsarbete samt arbete inom myndighet. Du har goda kunskaper om miljöbalken och förvaltningslagen, och är trygg i att tillämpa dessa i ditt dagliga arbete. Att arbeta digitalt är en självklarhet för dig och du har god datorvana.
Körkort B är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskaper i ärendehanteringssystemet Ecos.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets mångfald och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
