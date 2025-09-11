Miljöinspektör
2025-09-11
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Om arbetsplatsen
På miljökontoret är vi ca 20 inspektörer som arbetar.
Tillsammans utvecklar vi tillsynen och kontrollen för att den ska göra så stor nytta som möjligt för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare, djur, natur och näringsliv. God kommunikation och rättssäkerhet är viktiga byggstenar i vårt arbete.
Miljökontoret har hög kompetens, där vi ständigt lär av varandra. Du kommer att bidra till gruppens framgång genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Vi tror att nyckeln till framgång för vår utveckling är att ha grupper med blandade kunskaper och erfarenheter som trivs med att jobba tillsammans.
Vi söker en engagerad miljöinspektör som vill arbeta inom miljöbalkens områden. Arbetsuppgifterna kan till viss del anpassas utifrån dina erfarenheter och önskemål.
I arbetet ingår bland annat
- Att planera, genomföra och följa upp tillsyn samt handläggning av inkommande ärenden.
- Att arbetar utifrån lagar och regler, med effektiv och rättssäker handläggning och ger god service med fokus på öppenhet, respekt och professionalitet.
- Att ansvara för att fatta myndighetsbeslut i enlighet med delegationsordning samt att bereda och föredra ärenden inför politiska beslut.
Arbetet är självständigt och samtidigt ett lagarbete med avstämningar, prioriteringar och bedömningar inom gruppen.
Vem söker vi
- Du samarbetar bra med andra människor. Du lyssnar och kommunicerar på ett lyhört sätt och ger konstruktiv återkoppling.
- Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt arbete och följer beslutade processer och slutför uppgifterna.
- Du tar egna initiativ och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
- Du talar och skriver välformulerat och anpassar din kommunikation till målgruppen.
- Du är kreativ och hittar gärna nya lösningar inom arbetsområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
- Du har en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning på miljö- och hälsoskydd eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Du har B-körkort
- Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som miljöinspektör, men även annan arbetslivserfarenhet inom miljöområdet är meriterande. Erfarenhet av arbete med avfallslagstiftningen samt tillsyn av större verksamheter ses också som meriterande.
I den här rekryteringen så sker urval löpande och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
