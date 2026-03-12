Miljöingenjör | Sommarjobb | Göteborgs Hamn
Manpower AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du skaffa värdefull arbetslivserfarenhet inom miljö och hållbarhet samtidigt som du arbetar i en av Nordens mest spännande hamnmiljöer? Till vår kund Göteborgs Hamn söker Manpower nu en engagerad student för ett sommarjobb som miljöingenjör i Energihamnen. Detta är en möjlighet för dig som befinner dig i början av din utbildning inom miljö eller hållbar utveckling och vill stärka din kompetens inför framtiden.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som miljöingenjör kommer du att arbeta brett med uppföljning av miljöprestanda inom vatten, luft och mark samt andra miljörelaterade frågor. Du stödjer avdelningen i miljöfrågor och rapporterar avvikelser inom miljöområdet. Rollen innebär också att utfärda tillstånd och säkerställa att kontrollprogram och gällande lagstiftning följs.
Arbetet utförs i Energihamnen och du kommer att samarbeta med erfarna kollegor som introducerar dig till arbetsuppgifterna och stöttar dig under sommarperioden.
Vem söker vi
Vi söker dig som
studerar till miljöingenjör, miljövetare eller liknande med fokus på miljö eller hållbarhet
gärna befinner dig tidigt i utbildningen
har ett tekniskt intresse och en vilja att lära
trivs med varierande arbetsuppgifter och att möta nya människor
är kommunikativ lyhörd flexibel och noggrann
har god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
innehar B körkort
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
Omfattning och period
Uppdraget pågår mellan vecka 27 och vecka 34 för att säkerställa upplärning och överlämning. Det är viktigt att du kan arbeta hela perioden. Då detta är ett extrajobb måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning genom studier.
Säkerhetsprövning
Innan uppdragets start kommer du som konsult att genomgå en säkerhetsprövning.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
Konsult | Anställd av oss - uppdrag hos kund
Som konsult hos Manpower får du chans att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Du blir anställd hos oss, men arbetar på tillfälliga uppdrag hos våra kunder. Låter det lite osäkert? Inte alls! Du får all trygghet som en anställning ger: Fast lön, kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Manpower erbjuder dig även friskvårdsbidrag och fri tillgång till tusentals interaktiva kurser via vår utbildningsportal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Göteborg (visa karta
)
418 34 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Flexjobb AB Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9794814