Miljöexpert till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Som miljöexpert får du en central roll i organisationen där du ansvarar för att driva och utveckla miljöarbetet i enlighet med gällande lagstiftning och interna styrsystem. Du arbetar nära både verksamhet och ledning samt samverkar med externa intressenter.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Delta i tillståndsprocesser kopplade till verksamhetens utveckling
Säkerställa effektiv miljöprestanda och lagefterlevnad enligt ISO 14001
Bevaka förändringar i miljölagstiftning och säkerställa att verksamheten anpassas i tid
Ansvara för kontakter med myndigheter
Initiera och driva förbättringsinsatser samt utveckla rutiner och handlingsplaner
Bidra till strategiskt arbete inom hållbarhet och miljö
Följa utvecklingen inom miljöområdet och ta fram analyser och rekommendationer
Stödja organisationen med expertkompetens inom miljöfrågor
Obligatoriska krav
Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom miljöområdet
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat operativt miljöarbete
God kunskap om miljölagstiftning
Erfarenhet av arbete med tillståndsgivande myndigheter
Erfarenhet av ISO 14001, gärna i integrerade ledningssystem
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande krav
Erfarenhet av miljöarbete inom industri- eller energiverksamhet
B-körkort är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ och förtroendeingivande, med förmåga att engagera andra i miljöfrågor. Du arbetar självständigt, är strukturerad och har ett systematiskt arbetssätt. Du trivs med att driva frågor framåt och samarbeta med olika intressenter utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting
