Miljöarbetare, Maskinförare

Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Rollen
Vi söker nu dig som har behörighet för hjullastare på anläggning och vill ha ett aktivt och omväxlande arbete. Du kommer att få ett arbete där du får ta stort eget ansvar och förväntas ta egna initiativ och kunna lösa många problem som uppkommer under en arbetsdag. I arbetet kommer du att främst arbeta i en krosslina med allt det innefattar med sortering av avfall, lastning och lossning samt ombesörja att ditt arbetsområde är rent och strukturerat. Tillsammans med de maskiner du kör, kommer du även sorterar för hand.
Placering är på en anläggning i Lidköping där du arbetar tillsammans med en grupp om 6 kompetenta och trevliga kollegor. Du kommer även att hantera den administration som uppstår i samband med ditt utförande. Primärt kommer arbetet att utföras i vår bränslefabrik.
I dagsläget arbetar vi två skift men kan på sikt förändras.
Du som söker tjänsten har behörig hjullastarchaufför och har ett intresse för teknik. Du gillar att arbeta i ett lag som hjälps åt. För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Du ska ha god datorvana och behärska svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• B-kort (för chaufförer)
• Behörighet för att köra hjullastare på anläggning
Meriterande om du har förarbevis för materialhanterare.
Omfattning: Heltid, 40 tim/vecka, schemalagda arbetstider.
Tillsvidareanställning som miljöarbetare, vi tillämpar provanställning i 6 mån. Lön enligt kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Sista ansökningsdag är den 2025-11-14.
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
