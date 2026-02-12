Miljö- och hälsoskyddsinspektör, vikariat.
2026-02-12
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vill du vara med och bidra till Kinda kommuns utveckling?
Det här erbjuder vi:
Kinda kommun har ett rikt kulturliv och en fantastiskt vacker natur! Kinda kommun växer och vill få såväl befintliga medborgare att fortsätta trivas i sin hemmiljö som att locka nya invånare och besökare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Kinda kommun, och genom ett brett uppdrag utvecklar vi samhället. Vi erbjuder en arbetsplats med kreativa samtal, högt tempo och lösningsfokuserade arbetssätt. Vi ser varje medarbetare som en viktig spelare, därför ska du jobba hos oss! Vi kan erbjuda dig ett stimulerande, omväxlande och självständigt arbete hos oss på miljöenheten. Vår målsättning är att alla ska kunna känna arbetsglädje och engagemang för sitt arbete och ha rätt förutsättningar för att med trygghet kunna utföra sina arbetsuppgifter. På enheten får du 5 kollegor inom områdena miljöskydd, enskilda avlopp, hälsoskydd samt livsmedel.
Arbetsuppgifter:På miljöenheten ansvarar vi för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Vi arbetar med bland annat tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsfrågor, livsmedelskontroll, avlopps- och avfallsfrågor och förorenade områden.
Vi söker nu en vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det innebär huvudsakligen tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn och prövning av enskilda avlopp. Dina arbetsuppgifter kan till viss del anpassas utifrån dina erfarenheter och önskemål.
Du ansvarar för att fatta myndighetsbeslut i enlighet med delegationsordning eller att bereda och föredra ärenden inför politiska beslut. En viktig del i arbetet är att ge kvalificerade råd och information inom ditt område till företag och medborgare.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete!
Det här förväntar vi oss av dig:Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning på miljö- och hälsoskydd eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av miljö- och hälsoskyddstillsyn och handläggning av enskilda avlopp.
Att du är engagerad och drivande samt har förmågan att självständigt kunna planera, strukturera och initiera tillsynsarbete ser vi som en självklarhet. Som person har du förmågan att göra objektiva och sakliga bedömningar samt vågar ställa krav och fatta beslut utifrån rollen som myndighetsperson. Du är lösningsorienterad och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Som person är du kommunikativ och förtroendeingivande, du har lätt för att uttrycka dig både skriftligt och muntligt och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska väl i såväl tal som skrift, har god datorvana samt att du innehar B-körkort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ärendehanteringssystemet EDP Vision.
Mer information och ansökanAnställningsformen är en visstidsanställning till och med 2026-12-31.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du vara med?Tillsammans utvecklar vi Kinda kommun!#adifferentkindawork
Sista ansökningsdag 2025-03-01. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi vill att du gör din ansökan elektroniskt via länken. Det underlättar vår administration av ansökningarna. Tack!
