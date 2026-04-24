Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vår verksamhet bygger på visionen "en gränskommun där gemenskap skapar möjligheter". Vi önskar vara en positiv gränskommun där människor möts och samverkar med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och göra skillnad genom att arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör för en hållbar och trygg livsmiljö i Eda kommun.
Miljö- och byggavdelningen består idag av cirka 10 medarbetare som arbetar med tillsyn och handläggning av ärenden inom plan och bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, samt alkohol och tobak. Hos oss möts du av en arbetsgrupp som trivs tillsammans, har en öppen dialog och gott samarbete.
Arbetsuppgifter
I rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du bland annat att:
* Arbeta med prövning enligt miljöbalken
* Självständigt handlägga ärenden inom dina ansvarsområden
* Planera, genomföra och följa upp tillsynsbesök
* Upprätta beslutsunderlag och tjänsteskrivelser
* Fatta beslut på delegation
* Ha dialog med verksamhetsutövare, andra myndigheter och medborgare
Arbetet är varierande och innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor och andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har utbildning inom miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Har kunskap om myndighetsutövning
* Är intresserad av lagstiftning inom området
* Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Innehar B-körkort
För att trivas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, initiativrik och kommunikativ. Du har ett professionellt och förtroendeskapande bemötande och kan hantera både tillsyn och rådgivning.
Dessutom tror vi att du är en person som är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att ha kontakt med människor. Att kombinera myndighetsutövning med ett serviceinriktat och pedagogiskt bemötande faller sig naturligt och du uppskattar variation i arbetet .
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder:
* En trivsam arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor
* Goda förmåner såsom friskvård, flextid och möjlighet till distansarbete
* Arbete i en verksamhet som värdesätter välmående, delaktighet och en god balans mellan arbete och privatliv
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i samhället samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
673 22 CHARLOTTENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ylva Bryntesson ylva.bryntesson@eda.se 070-3155416 Jobbnummer
