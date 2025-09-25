Miljö- och hälsoskyddsinspektör
2025-09-25
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Nu söker vi en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör till Tillväxt- och tillsynsfunktionen. Funktionen ansvarar för näringsliv, turism, kommunens kontaktcenter, miljö- och byggärenden samt samhällsplanering och GIS-verksamhet.
Hos oss gör du skillnad!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du i huvudsak att arbeta med tillsyn och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetsuppgifterna har tidigare omfattat bland annat prövning av enskilda avlopp, tillsyn inom lantbruk samt miljöfarlig verksamhet, men de kan komma att anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter och intressen.
Du arbetar tillsammans med övriga miljö- och hälsoskyddsinspektörer inom tillväxt- och tillsynsfunktionen, där du deltar i förekommande arbetsuppgifter, nätverksmöten och samarbeten med andra kommuner. Våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer använder EDP Vision i sitt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete inom miljö- och hälsoskydd och är van att arbeta i rollen som myndighetsutövare. För tjänsten krävs även att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person är du trygg i dig själv och i din myndighetsutövning. Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är tydlig, kan ställa krav och fatta välgrundade beslut, samtidigt som du är lyhörd för olika perspektiv. Din sociala kompetens gör att du kan förmedla råd och information på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Samordnare bygg och miljö
Emelie Meijer emelie.meijer@grums.se 0555-42025
