Miljö och hälsoskyddinspektör, Teamledare
2025-09-17
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vi arbetar för att skapa god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla. Sektor samhälles huvuduppdrag är strategisk planering och utveckling av kommunen.
Om jobbet
Vill du leda ditt egna team.
Har du ett intresse för kombinationen samhällsbyggnad och service tillsammans med nyfikenhet på nya möjligheter som digitalisering och AI? Då vill vi gärna se dig som medarbetare inom Sektor samhälle i Lidköpings kommun! Vi söker nu Miljö och hälsoskyddsinspektör med utökat ansvar som Teamledare inom miljö och hälsoskydd.
Vi har nyligen gjort en omorganisation inom Sektor samhälle där vi skapar ett gemensamt område Miljö och bygg i syfte att ta tillvara resurser och kompetenser mer effektivt över tid. Vi jobbar för en organisation som är kommunikativ, transparent och serviceinriktad med en tydlig tillhörighet inom sektorn samt att vi säkerställer organisationens förmåga till digitaliseringsinitiativ och verksamhetsutveckling.
Det nya området består av sex stycken team som leds i vardagen av en teamledare som i grunden är en handläggare men med utökat ansvar och mandat. Teamledarna tillsammans med områdeschef utgör områdes ledningsgrupp. Områdeschef har personalansvar, ekonomiansvar och verksamhetsansvar.
Tjänsten som Miljö och hälsoskyddsinspektör med ansvar som teamledare inom miljö och hälsoskydd innebär varierande och utvecklande arbetsuppgifter med stort eget ansvar. Du kommer att jobba både med ärende hantering och tillsyn och klagomål samt utveckla ditt team tillsammans med medarbetarna för en effektiv och väl prioriterad verksamhet utifrån tillsynsplan verksamhetsmål och riktlinjer. Du är en informationskanal, in och ut ur teamet och hanterar områdets utveckling resursplanering och effektivisering i tillsammans med övriga i ledningsgruppen.
Sektor samhälle har många uppdrag inom miljöområdet och beroende på bakgrund, erfarenhet och intresse kommer du även ha möjlighet att utvecklas och arbeta inom sektor samhälles övriga uppdrag. Det kan vara arbetsuppgifter inom kommunens strategiska planering, framtagande av detaljplaner eller fungera som resurs vid olika arbeten och utredningar inom ditt specifika yrkesområde.
Tjänsten innebär många dagliga kontakter i möten och per telefon. Stort focus kommer att ligga på tidiga dialoger med våra kunder för att kunna på ett pedagogiskt och tydligt sätt förklara förutsättningarna inom respektive ärende.
Vi har ett helt digitalt arbetssätt och drivs av att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra arbetsmetoder tillsammans med övriga områden inom Sektor Samhälle. Vårt mål är att göra det bästa för kunden. Hos oss kommer du att få arbeta med olika typer av ärenden med varierande komplexitet tillsammans med dina kollegor. Vi erbjuder arbete i en trevlig arbetsgrupp med nära ledarskap och där det finns ett stort stöd av kollegor även i det självständiga arbetet. Hos oss är målet att du ska hitta balans mellan arbetsliv och privatliv och det finns möjlighet till både flexibla arbetstider och distansarbete. Hos oss blir du en del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.
Vi sätter stort värde i att erbjuda våra medarbetare en arbetsplats som är utvecklande och hållbar.
Vem är du?
Du har utbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser att du har kunskaper gällande miljöbalken och övriga lagar, förordningar och föreskrifter som styr vårt uppdrag. Du har erfarenhet som Miljöinspektör och känner dig redo att ta nästa steg att leda och utveckla ditt egna team. Du har fallenhet och viljan att leda andra och är nyfiken att utveckla en arbetsgrupp utifrån mål och riktlinjer ur ett större perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom något av följande: förorenad mark, lantbruk, enskilda avlopp, tillsyn av B- anläggningar inom industri eller avloppsreningsverk. Körkort är ett krav.
Det är av stor vikt att du är öppen och positiv med kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. För att trivas i arbetet behöver du kunna arbeta strukturerat då du hanterar ärenden som befinner sig i olika faser. Du behöver ha hög social kompetens och ha lätt för att samarbeta med andra. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och kan självständigt ta beslut. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
