Migreringsledare
2025-11-12
Uppdragsbeskrivning
Vår kund har ett söker en Migreringsledare till sitt projekt. NextGenERP är ett transformationsprogram inom kunden där du kommer jobba med implementeringen av SAP S4HANA.
Migreringsledaren ansvarar för att leda och koordinera arbetet kring datamigrering i samband med implementeringen av nytt SAP ERP-system för BU Heat Sweden. Du kommer även att samverka med det övergripande programmet för SAP S/4HANA. Du jobbar nära projektledare, change manager och test-lead i att samordna kommunikation och aktiviteter. Arbetsuppgifter enligt nedan:
• Planera och samordna migreringsaktiviteter med interna kontaktpersoner och externa parter.
• Driva workshops och förankra migreringsbeslut med verksamheten och nyckelintressenter.
• Säkerställa att arbetsströmmar migreras enligt övergripande programplan.
• Ansvara för datamappning mellan gamla och nya systemstrukturer.
• Ansvara för datakvalitetsarbete och koordinera masterdatafrågor med verksamheten.
• Definiera entry/exit-kriterier för migreringsfaser.
• Dokumentera migreringsbeslut, avvikelser och rapportera status till projektledning och styrgrupp.
• Leda test och kvalitetssäkring av migreringsdata inför driftsättning.
• Stötta Change management och utbildningsinsatser kopplat till migrering.
• Arbeta nära projektteamet, både på distans och vid platsbesök.
Obligatoriska erfarenheter
Dokumenterad erfarenhet av datakvalitetsarbete och masterdatahantering i samband med SAP-migreringar.
Universitet eller högskoleutbildning
Förståelse för datamappning mellan legacy-system och SAP.
Förmåga att leda test och kvalitetssäkring av migreringsdata.
Erfarenhet av att leda workshops och förankra beslut i komplexa organisationer.
Stark kommunikationsförmåga och vana att samarbeta via digitala verktyg (t.ex. Teams).
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Tillgänglig via Teams och beredd på resor till anläggningar.
Vana att arbeta i en dynamisk miljö med flera intressenter.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av större industriella eller tekniska miljöer.
Tidigare arbete som migreringsledare eller data lead.
Erfarenhet från energibranschen.
Erfarenhet av att använda AI-verktyg för datamigrering, datakvalitetskontroller och automatiserad datamappning.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-11-12
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
