Migrationsassistent till kontaktcenter i Norrköping
2025-11-03
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker flera migrationsassistenter till kontaktcenter i Norrköping.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer omvärlden, frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en trygg anställning och en arbetsplats med fokus på samarbete och respekt för människan.
Kontaktcenter är myndighetens ansikte utåt. Vi finns på flera orter i landet och ger stöd och information om såväl allmänna som kvalificerade frågor inom Migrationsverkets områden. Möt en av våra medarbetare och hör henne berätta om hur det är att vara ny i rollen på kontaktcenter; https://www.youtube.com/watch?v=tppKQE8xqM8
Vad gör en migrationsassistent på kontaktcenter?
Som migrationsassistent på kontaktcenter arbetar du med att hjälpa sökande och andra intressenter genom att i huvudsak besvara inkommande telefonsamtal, men även e-post. Vi har ett nationellt perspektiv, frågor och ärenden kan beröra samtliga ärendeslag. Svenska och engelska är våra huvudspråk och du behöver vara bekväm i att besvara samtal och e-post på båda språken. Du arbetar självständigt med schemalagda arbetsuppgifter i vårt kontorslandskap. Du förväntas hålla dig uppdaterad i aktuella frågor och ta ansvar för din kompetensutveckling. Till din hjälp har du teamledare och faddrar vars uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att du ska lyckas i ditt uppdrag. I början av anställningen får du en omfattande introduktion till vår verksamhet genom utbildningar i klassrums- och digital miljö samt genom fadderskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. I servicemötet kommunicerar du tydligt och välformulerat och säkerställer att budskapet når fram. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och har en förståelse för hur människor tar till sig information och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskapet till mottagaren. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
- Mycket god språkförståelse, eftersom lagtext styr ditt dagliga arbete
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- God datorvana samt god orienteringsförmåga i webbverktyg
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av att ta till dig och navigera komplex information
- Erfarenhet av arbete i en guidande eller vägledande roll, i exempelvis kundtjänst eller support, som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Placering: Norrköping
Tillträde: 9 mars 2026
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html.
Vi tillämpar individuell lönesättning inom ett lönespann på 28 500 - 30 000 kr/månaden.
Då svenska och engelska är våra huvudspråk kommer vi att använda arbetsprover för att utreda dina kunskaper i språken om du går vidare till det steget i rekryteringsprocessen.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 23 november 2025! Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
