Midskogsskolan söker lärare till fritidshemmet (vik)
2025-12-16
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun.
Bli en del av ett kreativt och tryggt team!
Vill du arbeta i ett engagerat arbetslag med nära samarbete och mycket arbetsglädje? Då kan du vara den vi söker!
Midskogsskolan är en F -9-skola med cirka 220 elever, varav omkring 100 barn är inskrivna på fritidshemmet. Vår fritidsverksamhet är en viktig del av elevernas dag och vi arbetar aktivt för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande miljö där varje elev blir sedd. Du blir en del av lågstadiets arbetslag, där pedagoger samarbetar tätt och har roligt tillsammans. På fritidshemmet arbetar idag rutinerad och skicklig personal. Nu söker vi en vikarierande lärare till vårt team.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem arbetar du med att planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån styrdokument och elevernas behov. Du samarbetar med kollegor under hela skoldagen och deltar i utvecklingen av fritidshemmets pedagogiska innehåll. Du kommer att:
• Skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna
• Bidra med kreativitet i planering av aktiviteter
• Arbeta nära elever med olika behov och anpassa verksamheten efter dem
• Samarbeta med skolans lärare och vårdnadshavare
• Delta aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetetKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem eller motsvarande pedagogisk utbildning
• Är en trygg, flexibel och engagerad pedagog
• Har lätt för att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Är kreativ, lösningsfokuserad och har god förmåga att anpassa verksamheten efter olika behov
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
• En liten och välfungerande skola där du får vara med och påverka
• Ett positivt och sammansvetsat arbetslag
• Engagerade och erfarna kollegor i fritidshemmet
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll i en stimulerande miljö
• En tidsbegränsad anställning på heltid fr.o.m 2026-02-02 t.o.m. 2027-01-31
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
