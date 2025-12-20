Middle/Senior Developer
Utvecklare till Minso Solutions
Vill du vara med och utveckla Sveriges största ansökningssystem för forskning?
Vi på Minso Solutions levererar tjänster inom forskningsadministration som gör skillnad på riktigt. Med Researchweb som flaggskepp hjälper vi forskare och organisationer att fokusera på det som verkligen betyder något - att driva forskningen framåt. Nu söker vi en erfaren utvecklare som vill vara med och forma framtidens forskningsadministration.
Om rollenSom utvecklare hos oss får du arbeta med hela stacken - från backend i PHP och Go till moderna frontendlösningar. Du kommer att vara en viktig del av vårt utvecklingsteam där vi tillsammans bygger robusta, användarvänliga system som tusentals forskare förlitar sig på varje dag. Rollen avser distansarbete men tillgång till kontor finns i Borås vid önskemål.
Vad du kommer att göraSkapa: Utveckla nya funktioner och förbättra befintliga - från databasoptimering till intuitiva användargränssnitt. Du får möjlighet att påverka tekniska val och bidra med dina idéer.
Modernisera: Arbeta med att uppdatera och refaktorera våra befintliga system. Du kommer att omvandla legacy-kod till modern, skalbar arkitektur och bidra till att flytta vår plattform mot framtidens tekniska lösningar.
Samarbeta: Arbeta nära produktteamet, andra utvecklare och våra kunder för att leverera lösningar som verkligen möter användarnas behov. Vi tror på kunskapsdelning och att lära av varandra.
Utvecklas: Ta del av våra spännande moderniseringsprojekt där vi kontinuerligt uppdaterar vår teknikstack och migrerar från äldre lösningar. Du får chansen att introducera nya arbetssätt och tekniker som lyfter hela teamet.
Påverka: Dina lösningar används dagligen av forskare över hela Sverige. Du bidrar direkt till att effektivisera forskningsadministrationen och frigöra tid för det som verkligen räknas.
Vem är du?Vi söker dig som har erfarenhet av systemutveckling och brinner för välbyggd, underhållbar kod. Du har levererat produktionskod som faktiskt används och förstår vad det innebär att bygga system som ska leva och underhållas över tid. Du trivs när alla röster får höras och när vi tillsammans hittar de bästa lösningarna. Har du tidigare arbetat med äldre kodbaser och moderniseringsprojekt är det ett plus.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att ha skrivit kod som faktiskt används av slutanvändare i produktion
Gedigen erfarenhet av PHP-utveckling
Erfarenhet av modern frontendutveckling med JavaScript
Förmåga att skriva strukturerad, testbar kod
Förståelse för systemarkitektur och designmönster
Flytande svenska eller engelska i tal och skrift
Extra meriterande:
Erfarenhet av att underhålla och vidareutveckla system över längre tid
Kunskaper i Go
Erfarenhet av containerbaserad utveckling
Kunskap om CI/CD och moderna DevOps-praktiker
Erfarenhet av att arbeta med SaaS-lösningar
Intresse för eller erfarenhet av forskningsvärlden
Vad vi erbjuder
Hos Minso Solutions får du vara del av ett team som verkligen gör skillnad inom svensk forskning. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av flexibilitet, nyfikenhet och en stark vilja att ständigt förbättras. Sedan 2024 är vi en del av Nordtech Group, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att växa och utvecklas.
Du får möjlighet att:
Arbeta med meningsfulla projekt som påverkar forskningen i Sverige
Vara med och forma tekniska val och arbetssätt
Utvecklas tillsammans med erfarna kollegor
Bidra till en produkt som används och uppskattas av tusentals användare
Låter detta intressant?
Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka din ansökan och berätta varför just du skulle passa perfekt i vårt team. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Minso Solutions - där teknik möter forskning
