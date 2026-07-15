Microsoft Dynamics 365 Project Manager
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2026-07-15
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Microsoft Dynamics 365 har blivit en central plattform i många organisationers digitala transformation. Oavsett om fokus ligger på Customer Engagement, Finance & Operations, Business Central eller Power Platform handlar framgång inte bara om tekniken – utan om att skapa förändring som ger verkligt affärsvärde.
På Edge samarbetar vi med företag och organisationer som investerar i moderna Microsoft lösningar för att utveckla sina verksamheter, effektivisera processer och skapa bättre upplevelser för både medarbetare och kunder.
För att möta den ökande efterfrågan söker vi nu fler erfarna Microsoft Dynamics 365 Project Managers som vill bli en del av vårt nätverk av seniora konsulter.
Vi söker inte till ett specifikt uppdrag. Vi söker dig som vill vara redo för nästa spännande transformationsprojekt.
Där verksamhet, Microsoft-plattformen och ledarskap möts
Som Microsoft Dynamics 365 Project Manager leder du projekt där teknik, verksamhet och förändringsledning behöver samverka. Du ansvarar för att skapa struktur, bygga förtroende och säkerställa att projekt levereras med hög kvalitet från förstudie och planering till implementation, utbildning och förvaltning.
Du arbetar nära verksamheten, produktägare, lösningsarkitekter, utvecklare och externa Microsoft-partners. Samtidigt fungerar du som länken mellan strategi och genomförande och ser till att projektet skapar långsiktigt affärsvärde.
Hos våra kunder kan uppdragen omfatta införande av nya Dynamics 365-lösningar, uppgraderingar, internationella utrullningar, molnmigreringar eller större transformationsinitiativ där Microsofts ekosystem spelar en central roll.
Projekt som driver modernisering
Vi arbetar med projekt inom bland annat:
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (Sales, Customer Service, Marketing och Field Service)
Dynamics 365 Finance & Operations
Dynamics 365 Business Central
Power Platform
Power Apps
Power Automate
Copilot och AI-stöd i Microsofts plattformar
Microsoft Azure
Microsoft 365
Integrationer med ERP-, CRM- och verksamhetssystem
Datamigrering och Master Data
Digital transformation och verksamhetsutveckling
Varje projekt är unikt, men gemensamt är att de kräver en projektledare som kan skapa samsyn mellan verksamhet, IT och leverantörer.
Vi tror att du har
Du har minst åtta års erfarenhet av projektledning och har lett flera större implementationer eller förändringsprojekt kopplade till Microsoft Dynamics 365.
Du är van att arbeta nära verksamheten, hantera budget, resurser, risker och leveranser samt skapa framdrift i komplexa projektmiljöer. Du har en god förståelse för Microsofts affärsapplikationer och hur de stödjer organisationens processer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett eller flera områden inom Dynamics 365, Power Platform, Azure eller Microsoft 365, men det viktigaste är att du kan leda människor, skapa struktur och leverera resultat.
Har du dessutom arbetat med internationella projekt, förändringsledning, agila arbetssätt eller certifieringar inom projektledning är det meriterande.
Ett partnerskap för framtiden
På Edge tror vi på långsiktiga relationer. Vi vill förstå vilken typ av uppdrag som motiverar dig och hjälpa dig att hitta projekt där din erfarenhet kommer till sin rätt.
Vi samarbetar med både privata och offentliga organisationer som befinner sig i olika faser av sin digitala utveckling. Det innebär att du får möjlighet att arbeta i varierande projekt och fortsätta utvecklas tillsammans med några av marknadens mest intressanta kunder.
Vi välkomnar både dig som vill arbeta som projektanställd och dig som driver eget konsultbolag. För oss är det viktigaste att skapa ett långsiktigt samarbete med skickliga människor.
Välkommen till Edge
Om du vill fortsätta leda Microsoft Dynamics 365-projekt som skapar verkligt affärsvärde ser vi fram emot att lära känna dig.
Skicka gärna ditt CV. Vi arbetar löpande med att matcha våra konsulter mot nya uppdrag och tar gärna ett förutsättningslöst samtal om hur nästa steg i din karriär kan se ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8070776-2101448". Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
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111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
10003414