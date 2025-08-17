Microsoft 365 Tekniker
Cloudo är en innovativ leverantör av moln-, IT- och telefonitjänster inom B2B. Vi är mitt i en spännande tillväxtresa och söker nu en dedikerad Microsoft 365 Tekniker som vill vara med och forma framtidens digitala arbetsplatser. Hos oss får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor, moderna lösningar och kunder som vill ligga i framkant.
Om rollen
Som Microsoft 365 Tekniker hos Cloudo kommer du att ha en central roll i att designa, implementera och optimera lösningar inom Microsoft 365-ekosystemet. Du arbetar nära både kund och kollegor för att skapa säkra, skalbara och användarvänliga arbetsmiljöer. Rollen innebär även att du är teknisk rådgivare i kunddialoger och säljmöten, samt att du vid behov stöttar supportteamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Designa och implementera lösningar inom Microsoft 365 (Teams, Exchange Online, SharePoint, OneDrive m.fl.)
Hantera enhet- och applikationshantering via Intune
Säkerställa informationsskydd och efterlevnad med Microsoft Purview
Arbeta med säkerhetslösningar såsom Microsoft 365 Defender
Implementera och administrera Windows 365-miljöer (Cloud PC)
Automatisera och effektivisera processer med PowerShell, Power Platform och Microsoft Graph API
Delta i migreringar, onboarding och strategisk rådgivning för kunder
Presentera tekniska lösningar för både tekniska och icke-tekniska intressenter
Vid behov stötta supportteamet med felsökning och ärendehantering
Supportera säljteam under kundmöten
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft 365-tjänster
Har god förståelse för Microsofts säkerhets- och efterlevnadsverktyg
Är van att arbeta med Intune, PowerShell och samarbetsplattformar som Teams och Exchange Online
Har erfarenhet av Windows 365 och hantering av Cloud PC-lösningar
Har erfarenhet av att designa och implementera lösningar utifrån kundens behov
Är kommunikativ, strukturerad och har ett starkt kundfokus
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Certifieringar inom Microsoft 365 eller relaterade områden
Erfarenhet av migreringar från andra plattformar
Kunskap om Azure AD och integrationer med andra molntjänster
Vad vi erbjuder
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Utvecklingsplan och kompetensutveckling - vi investerar i din framtid
Pension och förmåner
Möjlighet att arbeta från våra kontor i Lund eller Stockholm City
