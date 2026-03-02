Metodutvecklare
2026-03-02
Publiceringsdatum2026-03-02
Metodutvecklarens uppdrag är att säkerställa hög kvalitet i äldreomsorgens utbildningsinsatser samt bidra till kontinuerlig utveckling av verksamhetens arbetssätt i enlighet med gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och lokala mål.
Rollen ska stärka kompetensen hos medarbetare och chefer samt bidra till en trygg, rättssäker och personcentrerad äldreomsorg.Dina arbetsuppgifter
Som metodutvecklare blir du en nyckelperson i arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra våra insatser. Du kommer bland annat att:
- Planera, utveckla och kvalitetssäkra utbildningar inom äldreomsorgen
- Säkerställa att utbildningsinnehåll följer:
- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen
- Arbetsmiljölagstiftning
- Nationella riktlinjer (t.ex. Socialstyrelsen)
- Evidensbaserad kunskapsstyrning
- Genomföra och leda utbildningar för medarbetare och chefer
- Samordna introduktionsutbildningar för nyanställda
- Säkerställa dokumentation av genomförda utbildningar
- Utföra uppdrag i enlighet med vård och omsorgscollege handlingsplan KvalifikationerKvalifikationer
- Yrkeshögskoleutbildning alternativt högskola som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet av äldreomsorg
- Pedagogisk kompetens/erfarenhet av utbildningsledning
- God kunskap om lagstiftning inom vård och omsorg
- Dokumenterad erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
- Minst tre års erfarenhet av likvärdigt arbete
Meriterande:
- Erfarenhet av projektledning eller förändringsarbete.
- Kunskap om relevanta metoder, system eller målgrupper.
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet som metodutvecklare/verksamhetsutvecklare.
Körkort kan krävas beroende på uppdragets karaktär.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Maria Stenmark 0303-239137 Jobbnummer
9769900