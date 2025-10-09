Metodhandledare till Dialogcentrum
2025-10-09
Vill du stärka medarbetare, utveckla arbetssätt och säkra kvaliteten för behovsprövade öppenvårdsinsatser inom individ- och familjeomsorgen? Vi söker nu en metodhandledare till Dialogcentrum i Borås. Med en ny socialtjänstlag som lägger större fokus på förebyggande arbete utökar vi nu vår arbetsledning och erbjuder ett spännande och meningsfullt arbete i en verksamhet där du är med och gör skillnad för barn i utsatta situationer.
Dialogcentrum arbetar med behovsprövade öppenvårdsinsatser som riktar sig till familjer med barn upp till 18 år som bor i Borås Stad. Våra insatser möter olika behov och tillgodoser både akut och långsiktigt behov av stöd och hjälp. Vi samverkar både med verksamheter inom förvaltningen och med externa samverkanspartners. Som vår blivande metodhandledarkollega blir du en del av en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor som brinner för socialt arbete. Du får möjlighet till ett kreativt och utvecklande arbete tillsammans med en arbetsledning där det finns en god sammanhållning och gott stöd av kollegor. Du ges möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid genom ett förmånligt flextidsavtal. Det finns även möjlighet till tillfälligt distansarbete.
I uppdraget som metodhandledare är du en del av arbetsledningen och ansvarar gemensamt med enhetschef för att medarbetarna får en nära och tillgänglig arbetsledning. Vi arbetar tillsammans i en arbetsgemenskap där vi delar tankar, löser uppgifter och möter utmaningar.
Som metodhandledare ger du en nära och situationsanpassad arbetsledning som bygger trygghet och självständighet. I verksamheten leder och fördelar du arbetet i gruppen, du håller regelbundna möten och ärendegenomgångar samt följer arbetsbelastning. Du vägleder arbetet utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt samt driver implementering av metoder och arbetssätt. I ditt uppdrag som metodhandledare kommer du även arbeta med övergripande utveckling av verksamheten där stort fokus ligger på barns delaktighet och samverkan.
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan senast den 3 november 2025.
Vi söker dig med socionomexamen samt erfarenhet av behandlingsarbete inom den sociala barnavården. Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1), utbildning i relevanta kunskapsbaserade behandlingsmetoder samt har arbetat med förhållningssättet Signs of Safety.
Du är självständig, är en resurs för kollegor och har förmågan att se organisationen ur ett helhetsperspektiv - där du är en del av arbetsledningen. Du har goda ledaregenskaper, är professionell och kan anpassa ditt ledarskap efter situation. Med förmåga att entusiasmera andra, driva grupprocesser och stärka teamutveckling skapar du engagemang och delaktighet. Din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt, gör att du kan ge tydlig återkoppling som stärker medarbetarnas trygghet och självständighet i sitt uppdrag.
Du är skicklig på dokumentation och har en god administrativ förmåga som gör att du kan strukturera och prioritera ditt arbete effektivt. Du är van vid olika former av möten och kan inneha både en stödjande och styrande roll i samverkan och samarbete med både interna och externt parter. Du har en förmåga att skapa och underhålla relationer och ser möjligheter till förbättringar i ditt arbete. Flexibilitet, kreativitet och en vilja att driva förändringar är egenskaper som kännetecknar dig och du kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar. B-körkort är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Ida Gunnarsson 0768887734
