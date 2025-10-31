Mercedesttekniker till Biltjänst i Arvika
2025-10-31
Vill du utvecklas i ett framgångsrikt företag och bidra till att vi ger våra kunder den bästa verkstadsupplevelsen? Då kanske du är den engagerade personbilstekniker vi söker för att jobba med vårt huvudmärk Mercedes.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utför och diagnostiserar service och reparationer.
Genom ditt engagemang och fordonskompetens hittar du bästa möjliga lösning för varje kund. Publiceringsdatum2025-10-31Kompetenser
Vi vill att du har fordonsteknisk eller annan motsvarande utbildning, några års branschvana samt B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i den här rollen tror vi att du har kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Du gillar ordning och reda och har ett professionellt och positivt förhållningssätt. Vi värdesätter högt att du är en samarbetsinriktad person som förstår betydelsen av ett väl fungerande samarbete. Vidare ser vi att du har förmågan att arbeta självständigt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll. Du får räkna med att tempot är högt.
Stämmer beskrivningen in på dig och du är redo för en ny och stimulerande utmaning så ansöker du enkelt här. Ansök senast 20 november. Tillträde efter överenskommelse och vi har kollektivavtal samt tillämpar 6 månaders provanställning. Urval kommer att ske löpande, och finner vi rätt kandidat kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum passerat. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wafab Bil AB
(org.nr 556195-3877), http://www.wafabbil.se Arbetsplats
Warnestad Gruppen Kontakt
Björn Friberg bjorn@biltjanst.nu Jobbnummer
9582940