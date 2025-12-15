Mekanikkonstruktör till tändsystem på Underwater Systems
2025-12-15
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
Som mekanikkonstruktör hos oss arbetar du med utveckling och verifiering av den pyrotekniska tändkedjan. Det är ett mycket kritiskt system för säker, pålitlig och exakt funktionalitet, eftersom det både säkrar och initierar huvudladdningen i våra produkter.
Du får vara med och utveckla Saabs verksamhet inom konstruktion av tändsystem i Linköping. Ett helt nytt team skapas för att bygga kompetens inom tändsystem till undervattensprodukter som exempelvis sjöminor, torpeder och sjunkbomber.
Du kommer att vara med och utveckla, verifiera och följa nya produkter från idé till färdig produkt. Vi arbetar också med förvaltning av befintliga produkter och en del av arbetet innebär att hjälpa produktionen med felsökning och förvaltning samt att bistå kunder med underhåll och uppdateringar.
I kontorsmiljö görs arbetet i CAD-verktyg som tex 3DExperience. Systemarbete i form av dokumentation, kravskrivning och kravuppfyllnad är också en viktig uppgift. Vi arbetar också mycket praktiskt i labbmiljö med tester och provningar. Arbetet sker mestadels i team där varje teammedlem är en viktig kugge, som får stor frihet att själv kunna ta ansvar och driva sin del av uppgiften. Naturligtvis finns alltid teammedlemmar, kollegor och andra som stöd. Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och ett gott samarbete där vi löser våra uppgifter tillsammans.
Upplärning och stöttning sker genom nära samarbete med vår systersektion i Karlskoga.
Din profil
Vi tror att du har ett genuint intresse för teknik och tycker att det är roligt med praktiska tillämpningar som prototypbygge eller provning. Vi söker dig som är framåt och utåtriktad och som har lätt för att kommunicera och samarbeta. Vi tror att du är civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot maskinteknik, teknisk fysik eller liknande eller har en utbildning/erfarenhet som bedöms relevant. Kunskap i något CAD-verktyg och erfarenhet av konstruktions- och/eller systemingenjörsarbete är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
