Mekanikkonstruktör till Husqvarna Group!
2025-08-28
Nu söker vi dig som vill arbeta mot konstruktion med fokus på funktionalitet. Vi ser framför oss att du frodas i tekniska miljöer där du får grotta ner dig, diskutera utfall och ta fram välfungerande komponenter. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till Husqvarnas avdelning för Base Engine Technology, Power and Drive Systems! Här arbetar tre team som tillsammans är ca 20 kollegor med konstruktionen för roterande system och komponenter. Avdelningen designar tvåtaktsmotorer och tar fram alla roterande och rörliga delar i gjutet gods som cylindrar, kolvar, svänghjul och kopplingar.
Vi söker nu dig som vill arbeta med konstruktion från idé till färdig komponent. Ditt arbete kommer kantas av samarbeten både i gruppen men också med andra avdelningar som beräkning, labb, inköp och SQA. Du behöver därför trivas i det kommunikativa samt ha en förståelse och vilja att sätta dig in i tekniska diskussioner inom till exempel rotorsaksanalys, beräkningar och simuleringar.
Vi ser gärna, och tror att du kommer trivas extra bra i detta team, om ditt intresse för teknik och fordon/motorer även återspeglas utanför arbetstid. Kanske åker du cross, brukar meka med bilen eller har andra spännande fritidsprojekt igång? Att känna igen sig i beskrivningen "tekniknörd" är ett gott tecken på att du kommer trivas i denna omgivning!
Vi förstår att alla har individuella mål och drömmar i sina karriärer. Som konsult hos oss får du stöttning i att forma din karriär i den riktning som lockar just dig. Kanske drömmer du om att en dag ha en ledande position, eller vill du istället bli specialist på ditt område? Vårt mål är att utefter din önskade riktning ge dig de rätta förutsättningarna att växa! Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
• Konstruera i CAD, Catia
• Analysera resultat av simulationer och föra dialoger vidare för att utveckla konstruktionen
• Arbeta med toleransutredningar
• Arbeta med produktunderhåll inkl. produkt- och kostnadsförbättringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en Civil- eller högskoleingenjörsexamen inriktning maskinteknik eller likvärdigt
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språk förekommer i det dagliga arbetet
• Har goda CAD-kunskaper, gärna i Catia
Det är meriterande om du
• Erfarenhet från ett liknande arbete sedan tidigare
• Ett fritidsintresse för mekanik, fordon och motorer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
