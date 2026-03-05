Mekanikkonstruktör Till Densiq
Bravura Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där din konstruktion används i skarpa lägen och varje design har direkt påverkan på säkerhet, drift och miljö? DENSIQ växer och söker en mekanikkonstruktör som vill kombinera avancerad mekanik med snabba, praktiska projekt i en bransch som ständigt behöver smartare lösningar.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos DENSIQ.
Om företaget
DENSIQ är sedan år 1918 en ledande aktör inom industriell tätningsteknik i Norden och finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Österrike med 170 medarbetare. Företaget utvecklar, producerar och levererar avancerade tätningslösningar till tung processindustri - där driftstopp kan vara både kostsamma och riskfyllda.
Affärsområdet Leak Sealing arbetar med tätning under full drift, en metod som möjliggör temporära och säkra lösningar utan att stoppa kundens produktion. Här står säkerhet, snabbhet och teknisk precision i fokus.
DENSIQ präglas av korta beslutsvägar, prestigelöst samarbete och en kultur där idéer får utrymme. Du blir en del av ett erfaret, nära team i moderna lokaler i Högsbo - med stora möjligheter att påverka både metoder och framtida arbetssätt. Företaget ingår i Latour Industries.
Arbetsuppgifter
Som mekanikkonstruktör ansvarar du för att ta fram skräddarsydda tätningslösningar för flänsar, ventiler och rörledningar där driftstopp inte är ett alternativ. Arbetet sker i korta och intensiva projektcykler som ofta sträcker sig över några dagar, och du driver vanligtvis flera uppdrag parallellt. Varje design är unik och utformas utifrån de mått och förutsättningar som teknikerna samlar in ute i fält.
Din vardag börjar ofta med att bearbeta 3D-scanningar och omvandla mätdata till modeller och ritningar i CAD (Autodesk Inventor). Utifrån detta tar du fram materialval, hållfasthetsunderlag och analyserar vilka krav på tryck och temperatur som gäller i varje enskilt fall. Under projektens gång för du en tät dialog med serviceorganisationen, sälj och produktion för att säkerställa att lösningen är genomförbar, säker och ligger i linje med standarder och gällande metoder.
Du får också en viktig roll i att utveckla och effektivisera arbetssättet - exempelvis genom att testa nya metoder, föreslå standardisering eller bidra i projekt kopplade till den interna testanläggningen. När det behövs stöttar du produktionen med enklare verktygsdesign och tekniska avstämningar.
Konstruktion av kundspecifika lösningar inom läcktätning under drift
Bearbetning av 3D-scanningsdata och modellering i CAD
Framtagning av ritningar, materialval och hållfasthetsunderlag
Tvärfunktionellt samarbete med service, sälj och produktion
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, produktutveckling eller industriell teknik
Några års erfarenhet som mekanikkonstruktör
Kunskap i hållfasthetslära och beräkningsmetodik
Erfarenhet av CAD, meriterande med Autodesk Inventor
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, muntligt som skriftligt
Meriterande med erfarenhet från industri-, produktions- eller underhållstunga miljöer
Rollen passar dig som trivs i en miljö med högt tempo, korta deadlines och snabba förändringar. Du är van att strukturera ditt eget arbete och hålla ordning även när flera projekt pågår parallellt. Det faller sig naturligt för dig att kommunicera tydligt - både när du behöver information och när något i processen behöver justeras. Eftersom du arbetar nära service, sälj och produktion trivs du i ett sammanhang där man samarbetar tätt och löser problem tillsammans snarare än var för sig. Du tar ansvar för dina beslut, kommer med egna förslag när något kan göras bättre och har en nyfikenhet kring att utveckla arbetssätt och tekniska lösningar över tid.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: DENSIQs kontor i Högsbo, Göteborg Lön: Enligt överenskommelse Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, gym och padelhall i närheten, bra pensionsvillkor, moderna lokaler, extra lediga dagar i samband med röda dagar, flextid, möjlighet att följa med tekniker i fält vid intresse.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7332915-1875189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9778588