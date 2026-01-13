Mekanikkonstruktör inom marina system
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mekanikkonstruktör till ett uppdrag inom försvarsindustrin med fokus på avancerade marina system. Du blir en viktig del i arbetet med både system- och detaljkonstruktion kopplat till fartygsprojekt, där du även stöttar installation och produktion i en tekniskt komplex miljö.
ArbetsuppgifterTa fram arrangemang och placering av komponenter i fartygsmiljö
Analysera och konstruera lätta och tunga stålkonstruktioner
Ge stöd till produktion och installation under genomförande
Arbeta med 3D-modellering samt produktadministration i kundens verktyg
KravCivil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
3-7 års erfarenhet som mekanikkonstruktör
Erfarenhet från försvarsindustri och fartygskonstruktion
Goda kunskaper i 3D-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (eller motsvarande)
Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion, ritteknik och producerbarhet (bockning, svetsning, bearbetning)
Branscherfarenhet från marin, offshore, farkost eller mekanisk industri
Svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeFörståelse för klassningsregler (DNV, RMS) och AFSSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
