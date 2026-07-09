Mekanikkonstruktör
Head Energy Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-07-09
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Head Energy is an independent Scandinavian engineering and consulting house providing a wide range of products to onshore and offshore industries. We work with reputed clients in Energy, Civil Construction, Infrastructure, and Industry.
Head Energy has more than 950 employees, and offices in Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Gothenburg, Stenungsund, Västerås, Halmstad, Lund, Esbjerg, Odense, and Hamburg.
We are employee owned, client focused and growth oriented. We live by our core values: Responsible | Honest | Inclusive | Innovative.
Our vision is to bring our employees and clients one step ahead.
Mekanikkonstruktör – för världsledande industri och en hållbar energiomställning Vill du vara med och forma framtidens industri och bidra till ett hållbart energisystem för kommande generationer? Här får du möjlighet att utvecklas, ta nästa steg i karriären och ta del av attraktiva förmåner.
Vad sägs om:
Uppdrag inom energi, produktutveckling och industri
Uppdrag i teknikens framkant som bidrar till en effektivare och hållbarare framtid
Ett bolag med en tydlig hållbarhetsplan
Eller:
Kollektivavtal med konkurrenskraftiga pensions- och försäkringsförmåner
Generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
Möjlighet till pensionssparande via löneväxling
Tillgång till företagets fjällstugor
En flexibel och positiv arbetsmiljö
Tät dialog med din närmsta chef om uppdrag och din personliga utveckling
Teamträffar
En trygg anställning med de bästa förutsättningarna
Erbjudande om kurser efter din individuellt utvecklade plan
Arbetsuppgifter:
Som mekanikingenjör på Head Energy är du med och driver utvecklingen av framtidens energi- och industrilösningar. Tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart samhälle och industrins gröna omställning.
Du kommer få möjligheten att jobba i högteknologiska utvecklingsprojekt. Projekten ligger i våra affärsområden Energi, Industri/Produktutveckling och Process. Detta innebär att du som konstruktör kommer få en möjlighet att jobba med produkt och maskinkonstruktion med ett fokus på tekniskt effektiva lösningar. Arbetet sker antingen hos och med våra kunder eller i våra in-house projekt, vilket skapar stora möjligheter för en personlig erfarenhetsutveckling. Beroende på din bakgrund kommer du kunna jobba med ledande produktutvecklingsbolag och/eller maskin och automationsnära bolag.
Din vilja, personliga ambition, din kompetens och utvecklingsplan skapar tillsammans med kunden stora möjligheter för din framtid.
Projekten kan innebära nyutveckling eller produkt och maskinuppdateringar. Du kommer i många fall också få möjligheten att vara med från ax till limpa och vara med och se produkten/systemen idrifttas och produktionsättas.
Som mekanikkonstruktör kommer du bla få jobba med:
Mekanisk konstruktion av produkter, maskiner och system i form av 3D-Cad och ritningsframtagning (2D och 3D)
Konstruktion i nära samarbete med beräkning, el/elektronik och mjukvara.
Vara delaktig i materialval och produktionssätt
Vara delaktig i test
Vara delaktig i val av leverantörer
Vara det tekniska stödet gentemot eftermarknad och produktion
Teknisk support gentemot kund
Säkerställa att utvecklingsarbetet sker enligt kundens rutiner samt följer gällande normer och standarder
Kvalitetssäkra och tekniskt granska utvecklingsarbetet mot den ursprungliga beställningen
Delta i test och produktionssättning
Utföra risk- och säkerhetsbedömningar/analyserPubliceringsdatum2026-07-09Erfarenhet och utbildning
Högskoleutbildning inom maskin/mekanik
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som konstruktör
Erfarenhet av CAD-system så som tex Creo, SolidWorks, Catia, Inventor, NX
Du kan ha erfarenhet av konstruktion av produkter för person och konsumentbruk, likväl som konstruktion av produkter för produktion och systemlösningar.
Erfarenhet av idrifttagning och nära samarbete med, eller arbete med elkonstruktion är meriterande
Stationeringsort: Lund
Språk:
Svenska - flytande i tal & skrift
Engelska - flytande i tal & skrift
Om dig:
Du är framåtlutad, nyfiken och gillar utmaningar
Du brinner för framtidens teknik
Du värdesätter ett arbete där du bygger relationer, skapar nätverk och känner ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du trivs i rollen som konsult och uppskattar att arbeta med människor i varierande team.Om företaget
Head Energy har sedan starten 2010 växt till att globalt vara 950 anställda och har senaste åren haft en stark tillväxt i Sverige. Vi söker nu dig som vill vara med på den fortsatta resan.
Som teknisk konsult hos våra kunder erbjuder vi dig utvecklande och utmanande uppdrag där du får möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du är en del av Head Energy's tillväxtresa.
Arbetsuppgifter och projekt innehåller stor variation och vi söker dig som ser det som lärorikt och inspirerande.
Tillsammans med dig och våra kunder är vi på Head Energy "One step ahead"!
Med en flexibel arbetsmiljö och tät kontakt med din engagerade chef vill vi ge förutsättningar för dig som medarbetare att trivas med ditt uppdrag och ha arbetsuppgifter du tycker är inspirerande och spännande. Vår ambition är att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. Vi ordnar regelbundet träffar och aktiviteter med vårt team. Head Energy har kollektivavtal med Innovationsföretagen som inkluderar Sveriges ingenjörer och Unionen.
Head Energy - Detta är vår historia (https://vimeo.com/394432835/05ddb8ba06)
Urval kommer göras löpande under ansökningstiden. Head Energy använder ett enkelt och användarvänligt kandidatsystem. Genom att länka till ditt CV eller LinkedIn-profil kan du ansöka om våra lediga tjänster med en knapptryckning. Att hålla din profil uppdaterad ökar sannolikheten för att vi kan matcha din expertis med relevanta positioner
#LI-MJ1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Head Energy Sweden AB
(org.nr 559330-6516), https://www.headenergy.se/
223 55 LUND Kontakt
Mårten Jansson marten.jansson@headenergy.se +46702295023 Jobbnummer
9998781