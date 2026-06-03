Mekanikkonstruktör
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-03
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Mekanikkonstruktör för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du arbeta i en öppen och samarbetsinriktad miljö där kunskapsdelning, utveckling och stöd mellan kollegor är en självklarhet? Då kan detta vara rollen för dig.
Du blir en del av ett engagerat team som ansvarar för all installationsdesign inom våra forsknings- och utvecklingsprojekt. Eftersom teamet arbetar nära systemkonstruktionen erbjuds du en varierad vardag med många tekniska utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Här får du dagligen fördjupa dig inom stålkonstruktioner och mekaniska installationslösningar samtidigt som du bygger ett brett nätverk genom många interna och externa kontaktytor. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Konstruera stålkonstruktioner och installationslösningar samt ta fram tillverkningsunderlag i NX.
Upprätta och underhålla teknisk dokumentation kopplad till konstruktion och installation.
Delta i utvecklings- och förbättringsprojekt avseende produktstandarder, tekniska lösningar och funktioner.
Bidra till att tekniska lösningar är kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och uppfyller gällande krav.
Samarbeta med inköp och underleverantörer för att utveckla tekniska lösningar och lösa generella tekniska problem, inklusive rotorsaksanalyser.
Slutföra, uppdatera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation.
Samverka med andra delsystem och bidra till den övergripande designfilosofin för gasturbinpaket.
Säkerställa att konstruktionsarbetet genomförs enligt projektets tidsplan tillsammans med projektteamet.
Skapa, granska och uppdatera utredningar och dokumentation inom ditt teknikområde. Profil
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
God kunskap om relevanta normer och standarder inom process- och maskinteknik, särskilt PED och ASME.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande.
Erfarenhet av eller intresse för konstruktionsarbete i NX.
Som person trivs du i en föränderlig miljö med många utmaningar och uppskattar att arbeta i en internationell och mångkulturell organisation. Du har ett starkt teknikintresse och drivs av att lära dig nya saker.
Vidare är du:
En lagspelare med god samarbetsförmåga.
Strukturerad, initiativtagande och resultatorienterad.
Duktig på att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Lösningsorienterad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter från start till mål.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Alexandra Linderalexandra.linder@unikresurs.se
070 727 49 79
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9946265