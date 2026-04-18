Mekanikkonstruktör
2026-04-18
Vi söker nu en mekanikkonstruktör till Konecranes i Markaryd
På Konecranes är vi medvetna om att en bra kundupplevelse skapas av våra medarbetare. Allt vi gör, gör vi med passion och engagemang. Vi tror att mångfald bidrar till företagets framgång och är grunden för vår tillväxt. Vi välkomnar olika bakgrunder och färdigheter som berikar vår gemenskap och vi främjar en plats där vi ALLA kan vara oss själva. Det är det som gör Konecranes till en unik plats att arbeta på.
Brinner du för att arbeta i en tekniskt utmanande roll och vill vara med och forma vår framtid? Kanske är det dags för just dig att lyfta din utveckling och karriär. Ta då chansen till nya utmaningar och bli en del av vårt duktiga konstruktionsteam.
Som konstruktör hos oss kommer du att arbeta med att genomföra och driva konstruktionsuppgifter från första idé till produktionsstart. Du utarbetar och värderar nya tekniska koncept, gör anpassningar och varianter på våra befintliga produkter, samt ger support till våra underleverantörer, medarbetare i produktion och på fältet. Viktiga delar i arbetet är att projektera, specificera, dimensionera, konstruera och dokumentera produkt- eller produktdelar, samt att följa upp och validera konstruktionernas funktions- och produktionsegenskaper.
Vi söker dig som har högskoleingenjörsexamen eller motsvarande med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom mekanisk konstruktion, speciellt meriterande är grova svetsade konstruktioner.
Du behärskar 3D-CAD (vi använder Solid Works) och gärna Teamcenter (PLM). Har dokumenterad kunskap i hållfasthetslära, konstruktionsmaterial och svetsteknik.
För att trivas i rollen som konstruktör hos oss behöver du vara en lagspelare med stort eget driv. Du behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift. Dessutom måste du känna till relevanta krav och metoder inom maskinsäkerhet, kvalitet och miljö för att lyckas som konstruktör hos oss.
På Konecranes hamnar du i händelsernas centrum och får en utmanande och rolig uppgift som konstruktör i ett företag som värdesätter kvalitet och optimerade produktionsflöden. Här finns utmärkta möjligheter till ständig kompetensutveckling och en internationell karriär!
Sista dag för ansökan är 3 maj 2026, vi arbetar dock med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konecranes Lifttrucks AB
285 23 MARKARYD
