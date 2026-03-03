Mekanikkonstruktör
2026-03-03
Därför är detta jobb för dig Enkelt, du vill vara kreativ och innovativ i att lösa tekniska problem. Och det är precis vad vi erbjuder dig. Du är experten; du berättar för oss vilken lösning som du anser är bäst. Du kommer inte att vara ensam, nyckelordet är samarbete. Tvärfunktionella team skapas för att lösa projekt, snarare än att välja projekt för en redan befintlig grupp. Produkter och affärsområden kommer att skilja sig åt och du kommer att bygga nya spännande lösningar.
Din utveckling är vår utveckling. Det vi erbjuder dig är ingen förutbestämd väg att följa. Vi gör saker på vårt eget sätt. Du har kontroll över din utveckling, oavsett vilken riktning du vill ta. Oavsett om det handlar om att nå en ny roll i framtiden eller fördjupa dig inom en specifik teknik, finns vi här för att hjälpa dig framåt.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer att möta människor som bryr sig. Inte bara om projektet och tekniken, utan också om varandra. Vi gör det tillsammans - det är så vi tar oss framåt.
Du kommer att arbeta med mekanikkonstruktion och produktutveckling
Analysera och bryta ner tekniska problem för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med ditt team
Ta ansvar i projekt och dela din kunskap, samtidigt som du självständigt tar ansvar för ditt eget arbete
Arbeta med kontinuerlig integration och leverans som centrala delar i din roll
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs med att brottas med knepiga tekniska utmaningar och att analysera. Du tycker om att tillsammans med teamet bryta ner dessa utmaningar för att nå den bästa lösningen. Du är en person som tycker om att dela med dig av dina kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion eller produktutveckling
Minst 4 års erfarenhet av att arbeta som mekanikkonstruktör, inom konstruktion och produktutveckling
Goda kunskaper i CAD och PDM-system
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Erfarenhet av säkerhetsklassade projekt (meriterande) - och är beredd att genomgå säkerhetsprövning vid behov.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Örebro, Drottninggatan 23. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Så ansöker du
Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
702 10 ÖREBRO
