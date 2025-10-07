Mekanikkonstruktör
Nexer Engineering växer i Göteborg! Brinner du för att lösa tekniska utmaningar och vill vara med och forma framtidens produkter? Vi söker dig som vill vara en del av Göteborgs bästa konsultgrupp inom mekanikkonstruktion, elektronik och inbyggda system. Tillsammans är vi i framkant och skapar innovativa lösningar för våra kunder, utvecklar oss själva och har riktigt kul på vägen!
Om Nexer Engineering i Göteborg Inom affärsområdet Nexer Engineering samarbetar vi med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling och tillverkning. Vårt främsta fokus är på uppdrag hos kunder inom tillverkande industri och försvarsindustrin, där vi täcker kompetensområdena inom allt från systemutveckling och embedded till produktionsteknik, elektronik och så klart - mekanik.
Vi arbetar med långsiktiga uppdrag, och när du känner att det är dags för en ny utmaning så finns det goda möjligheter att växa vidare genom Nexer. Vi ger dig stöd och den kompetensutveckling som behövs för att kunna vidareutvecklas i den riktning som du vill.
Om rollen
Som konsult spelar du stor roll i ditt expertisområde inom mekanik och konstruktion. Uppdragen är ofta av komplex karaktär, där du kan vara en del av hela produktutvecklingscykeln - från koncept till färdig produkt. Som konsult är du anställd av Nexer och har ditt hemmakontor hos oss i Göteborg, där dörren alltid står öppen för dig oavsett uppdragets placering.
Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig som har:
Erfarenhet av mekanisk design och produktutveckling
Erfarenhet i CAD-verktyg som Creo
PDM-system som Windchill
Relevant eftergymnasial utbildning inom maskinteknik eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
För vissa säkerhetsklassade uppdrag kan krav på specifikt medborgarskap förekomma. Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och tycker att Nexer låter som rätt plats för dig? Då ser vi verkligen fram emot att läsa din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Har du däremot några frågor är du välkommen att höra av dig till Victoria Olsson på: victoria.olsson@nexergroup.com
Mer om Nexer som arbetsgivare Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Vår kultur Vår vision är Promising future - det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg - framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet! #LI-VO1 Ersättning
