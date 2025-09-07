Mekanikkonstruktör
2025-09-07
Är du en noggrann och driven mekanikkonstruktör med erfarenhet av ritningsarbete? Nu söker vi dig som vill ta dig an ett utvecklande uppdrag inom en högteknologisk och samhällsviktig bransch!Publiceringsdatum2025-09-07Om tjänsten
Här kommer du som mekanikkonstruktör arbeta med enklare konstruktionsarbete och ritningsändringar. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet och precision är avgörande.
Arbetsuppgifter: Ritningsändringar och enklare konstruktionsarbete
Verktyg: Creo och Windchill
Startdatum: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Uppdragsort: Malmö (flytt till Lund i november)
Omfattning: 100%, 6 månader med god möjlighet till förlängning
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av konstruktionsarbete, särskilt ritningsändringar
Goda kunskaper i Creo och Windchill
Mycket god samarbetsförmåga
Förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt
Möjlighet att arbeta i säkerhetsklassat uppdrag
Detta är en unik möjlighet att bidra till ett projekt med hög teknisk höjd och stor samhällsnytta. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
